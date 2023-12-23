عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مركز النشر الدولى بجامعة القناة ينظم ورش عمل بكليات القطاع الطبي

خلال اللقاء
خلال اللقاء

نظم مركز النشر الدولى بجامعة قناة السويس بالتعاون مع بنك المعرفة المصرى ودار النشر العالمية السيفير Elsevier  سلسلة من ورش العمل بكليات القطاع الطبي تتضمن كليات الطب البشرى وطب الأسنان والعلاج الطبيعى والصيدلة والتمريض،وذلك  في اطار الاهتمام الكبير الذى توليه جامعة قناة السويس بمنظومة التعليم ودعم البحث العلمى في مختلف المجالات المعرفية من أجل رفع تصنيف الجامعة لتتبوأ مكانةً مرموقةً بين الجامعات العالمية.

بسبب عِجل| إنقاذ حياة أهالي قرية كاملة من الموت بـ السم في الإسماعيلية

جاءت هذه الورش تحت رعاية   الدكتور ناصر مندور رئيس الجامعة وإشراف عام الدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث وإشراف تنفيذي الدكتور جمال المصري مدير مكتب النشر الدولي وحاضر فيها الدكتور إسلام ناجى مدير تسويق دار النشر السيفير ElSevier بفرع افريقيا والشرق الأوسط و حضرها لفيف من طلاب الكليات وأعضاء هيئة التدريس والباحثين بكليات القطاع الطبي.

وأشار الدكتور ناصر مندور رئيس الجامعة إلى أن الهدف من ورش العمل هي التعريف بمحرك البحث الطبي Clinicalkey بالمؤسسات والمستشفيات الجامعية والتعليمية والذى يدعم القرارات الطبية لفرق الرعاية لإيجاد وتطبيق المعرفة ذات الصلة والتي تغطى أكثر من 45 تخصصاً بأكثر من 1000 كتاب و700 دورية طبية.

 من جانبه أوضح الدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث أن الورش تناولت العديد من المحاور من أهمها إرشادات التجارب السريرية وتثقيف المرضى لتوفير المعلومات الموثقة والمعتمدة والتحميل المجانى لاحدث المراجع من كتب كاملة ومقالات علمية او الاطلاع وتحميل فيديوهات مصورة لعمليات جراحية أو خطوات إجرائية فى المجال الطبى
فضلاً عن تجهيز عروض تعليمية
موثقة presentations من مصادر حديثة ومعتمدة و الاطلاع على أحدث الدراسات الدوائية والتأثيرات الدوائية وميكانيكية عملها.

وقام الدكتور جمال المصرى مدير مركز النشر الدولى بالجامعة بالإشراف على عقد ورش العمل.

يذكر أن الدكتور جمال المصري هو مدير مكتب النشر الدولي وأستاذ الهندسة الزراعية بكلية الزراعة ويتواجد  ضمن تصنيف قائمة كلارفيت 2023 للعلماء الاكثر استشهادا على مستوى العالم ( الاعلى 1٪) في مجال العلوم الزراعية للعام السابع على التوالي.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بالمستندات| المحكمة الرياضية تصدم نادى الزمالك في أزمة كهربا

ما هذا النادي| خالد مرتجي: إنفانتينو يتغنى بالأهلي

تطور عاجل وصادم في أزمة إيقاف كهربا بسبب الزمالك.. خبير لوائح يفجرها

خرج من حسابات كولر| نجم الأهلي يقترب من الرحيل عن الفريق

عاجل| لجنة التحكيم توجه صدمة مدوية للزمالك بشأن كهربا وبشري للأهلي

لجميع العاملين بالقطاع الخاص.. صرف علاوة دورية وزيادة الحد الأدنى للأجور

بعد حصوله على برونزية المونديال.. مفاجأة مدوية بشأن مصير كولر مع الأهلي

انخفاض جديد.. تراجع أسعار الدواجن اليوم السبت بالأسواق

ترشيحاتنا

قرار مفاجئ.. المحكمة الرياضية الدولية تصدم الزمالك والسبب كهربا.. تفاصيل

ملف معقد.. إيران تكشف عن البرنامج الخبيث المسبب لتوقف محطات الوقود

وزير الأوقاف يصطحب إمام الحرم المدني في جولة بدار القرآن بالعاصمة الإدارية

بيان عاجل من الحكومة عن تغيير نظام امتحانات الثانوية العامة.. اعرف الحقيقة

الصحفيين : تأجيل انعقاد لجنة المشتغلين لمدة أسبوع

5 دبابات صهيونية.. كتائب القسام تكبد جيش الاحتلال خسائر فادحة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

برج الأسد| خبيرة تكشف مفاجأة عن توقعات 2024

جلاء أخر جندي من بورسعيد.. كيف احتفلت المحافظة الباسلة بهذه المناسبة؟

6 أعراض يكشفها جمال شعبان تدل على زيادة كهرباء القلب.. الأخيرة أخطرها

بصحبة زوجته.. هانى شاكر يحتفل بعيد ميلاده فى بيروت| صور

فيديو

بعد انفصالها عن أحمد فهمى.. هنا الزاهد ترقص على أغنية سطلانة.. فيديو

بكت وتأثرت بشدة.. عبير نعمة تعلن طلاقها على المسرح I فيديو

بيمضوني غضب عني.. بيؤمي فؤاد يطلب الحصول على جنسية ثانيةI فيديو

تحذيرات بسبب نوات الشتاء في الإسكندرية.. ماذا سيحدث؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: ابن رمسيس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: انسانيتي ليست كما أريد

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: لماذا لا توقف واشنطن الحرب على غزة؟

د. خالد بارود

د. خالد بارود يكتب: زلزال الهجرة العكسية ليهود إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: المناخ والنزاعات المسلحة

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الفوز لصاحب الخطوط الحمراء

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الاعتزاز بلغتنا

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: شعب "مالهوش كتالوج"

اﻟﻤﺰﻳﺪ