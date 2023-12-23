عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

التنمية المحلية: تنفيذ 3 دورات تدريبية يستفيد منها 101 متدرب

الدورات التدريبية
الدورات التدريبية بمركز سقارة

ينظم مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة في أسبوعه الـ20، غدا الأحد، 3 دورات تدريبية، وهى دورة المجالس والمؤتمرات، ودورة تنمية الموارد والتحول الرقمى فى ظل إدارة التغيير بالتعاون مع برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، ودورة تنمية مهارات القيادات في مجال القدرات الشخصية والقيادية Soft Skills، ويبلغ إجمالي عدد المستفيدين 101 متدرب.

وقال اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، إن مركز سقارة ينظم دورة تنمية الموارد والتحول الرقمى فى ظل إدارة التغيير بتكليفات من رئيس الجمهورية، وينفذها برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر والبنك الدولى واتحاد البلديات الهولندية، ويستفيد منها 45 متدرباً من رؤساء المراكز والمدن.

وأضاف أن المحتوى التدريبي للدورة سيتناول أهمية تنمية الموارد الذاتية فى دعم عملية التنمية بالمحافظات، وماهى القوانين المنظمة لتنمية الموارد الذاتية، والمعوقات المتعلقة بتنمية الموارد الذاتية وكيفية التغلب عليها فى ضوء تجربة برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، واستعراض تجربة برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر في تنمية الموارد الذاتية، والاطار القانوني المنظم لمهام رؤساء الوحدات المحلية فيما يتعلق بالموارد الذاتية، والتعريف بقانون الإعلانات رقم 208 لسنة 2020 وآلية تطبيقه،وكذلك قانون انتظار المركبات 150 لسنة 2020 وآلية تطبيقه.

ونوه وزير التنمية المحلية إلى أن الأسبوع الـ20 من خطة سقارة سيشهد انطلاق دورة تنمية مهارات القيادات في مجال القدرات الشخصية والقيادية SOFT SKILLS والتى يستفيد منها 28 متدرباً.

وأوضح أن الدورة ستتناول التعريف ببرنامج إدارة التغيير، وبرنامج بناء فرق العمل، وبرنامج مهارات التفاوض، وبرنامج مهارات العرض والتقديم، إضافة إلى ورش عمل وتطبيق عملى حول البرامج المشار إليها.

ولفت إلى أن دورة المجالس والمؤتمرات يستفيد منها 28 متدرباً، وستركز على الإطار التنظيمى لإدارة شئون المجالس واللجان والمؤتمرات بالمحافظات، وإدارة شئون المجالس وعرض خبرات عملية، والإطار الدستورى والقانونى للنظام المحلى فى مصر، وملامح نظام الإدارة المحلية فى مصر، ومهارات إدارة الوقت لتحقيق الاستفادة القصوى من الاجتماعات، وآليات المتابعة والتقييم ودورها فى رفع كفاءة إدارة المجالس، ومهارات إدارة الاجتماعات واللجان والمؤتمرات، إدارة شئون المجالس (الواقع والتحديات)، ومجالات عمل وزارة التنمية المحلية، ودور وحدات الإدارة المحلية فى توطين أهداف التنمية المستدامة.

مركز سقارة المجالس والمؤتمرات التحول الرقمي هشام امنة برنامج التنمية المحلية بصعيد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بالمستندات| المحكمة الرياضية تصدم نادى الزمالك في أزمة كهربا

ما هذا النادي| خالد مرتجي: إنفانتينو يتغنى بالأهلي

خرج من حسابات كولر| نجم الأهلي يقترب من الرحيل عن الفريق

عاجل| لجنة التحكيم توجه صدمة مدوية للزمالك بشأن كهربا وبشري للأهلي

بعد حصوله على برونزية المونديال.. مفاجأة مدوية بشأن مصير كولر مع الأهلي

لجميع العاملين بالقطاع الخاص.. صرف علاوة دورية وزيادة الحد الأدنى للأجور

مفاجأة عاجلة.. موديست سبب رحيل دبابة وسط الأهلي خلال الانتقالات الشتوية

انخفاض جديد.. تراجع أسعار الدواجن اليوم السبت بالأسواق

موضوعات متعلقة

التنمية المحلية: 195 متدربا اجتازوا 6 دورات ضمن فعاليات الأسبوع التاسع عشر

ترشيحاتنا

قرار قضائي بشأن المتهم بخطف طفل والاعتداء عليه بأكتوبر

مائة يوم على عاصفة دانيال.. «صدى البلد» يكشف الوضع في درنة الليبية

ترتدي كامل ملابسها.. أمن الجيزة يكثف جهوده لحل لغز جثة سيدة إمبابة

نادين نجيم تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة| شاهد

5 لاعبين خارج أسوار الزمالك خلال الانتقالات الشتوية بشرط وحيد

انخفاض الدولار الأمريكي في أول أيام الأسبوع


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد الجدل حول إنفصالهما.. 10 إطلالات أثارت ضجة لـ زوجة مجدي الهواري

فارق العمر بينهما كبير| حقيقة انفصال مجدي الهواي ودنيا عبدالمعبود.. تفاصيل

احمى نفسك من مشاكل الجيوب الأنفية بإتباع هذه النصائح.. اعرفها  

برج الأسد| خبيرة تكشف مفاجأة عن توقعات 2024

فيديو

بعد انفصالها عن أحمد فهمى.. هنا الزاهد ترقص على أغنية سطلانة.. فيديو

بكت وتأثرت بشدة.. عبير نعمة تعلن طلاقها على المسرح I فيديو

بيمضوني غضب عني.. بيؤمي فؤاد يطلب الحصول على جنسية ثانيةI فيديو

تحذيرات بسبب نوات الشتاء في الإسكندرية.. ماذا سيحدث؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: ابن رمسيس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: انسانيتي ليست كما أريد

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: لماذا لا توقف واشنطن الحرب على غزة؟

د. خالد بارود

د. خالد بارود يكتب: زلزال الهجرة العكسية ليهود إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: المناخ والنزاعات المسلحة

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الفوز لصاحب الخطوط الحمراء

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الاعتزاز بلغتنا

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: شعب "مالهوش كتالوج"

اﻟﻤﺰﻳﺪ