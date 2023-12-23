التنمية المحلية: تنفيذ 3 دورات تدريبية يستفيد منها 101 متدرب

ينظم مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة في أسبوعه الـ20، غدا الأحد، 3 دورات تدريبية، وهى دورة المجالس والمؤتمرات، ودورة تنمية الموارد والتحول الرقمى فى ظل إدارة التغيير بالتعاون مع برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، ودورة تنمية مهارات القيادات في مجال القدرات الشخصية والقيادية Soft Skills، ويبلغ إجمالي عدد المستفيدين 101 متدرب.

وقال اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، إن مركز سقارة ينظم دورة تنمية الموارد والتحول الرقمى فى ظل إدارة التغيير بتكليفات من رئيس الجمهورية، وينفذها برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر والبنك الدولى واتحاد البلديات الهولندية، ويستفيد منها 45 متدرباً من رؤساء المراكز والمدن.

وأضاف أن المحتوى التدريبي للدورة سيتناول أهمية تنمية الموارد الذاتية فى دعم عملية التنمية بالمحافظات، وماهى القوانين المنظمة لتنمية الموارد الذاتية، والمعوقات المتعلقة بتنمية الموارد الذاتية وكيفية التغلب عليها فى ضوء تجربة برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، واستعراض تجربة برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر في تنمية الموارد الذاتية، والاطار القانوني المنظم لمهام رؤساء الوحدات المحلية فيما يتعلق بالموارد الذاتية، والتعريف بقانون الإعلانات رقم 208 لسنة 2020 وآلية تطبيقه،وكذلك قانون انتظار المركبات 150 لسنة 2020 وآلية تطبيقه.

ونوه وزير التنمية المحلية إلى أن الأسبوع الـ20 من خطة سقارة سيشهد انطلاق دورة تنمية مهارات القيادات في مجال القدرات الشخصية والقيادية SOFT SKILLS والتى يستفيد منها 28 متدرباً.

وأوضح أن الدورة ستتناول التعريف ببرنامج إدارة التغيير، وبرنامج بناء فرق العمل، وبرنامج مهارات التفاوض، وبرنامج مهارات العرض والتقديم، إضافة إلى ورش عمل وتطبيق عملى حول البرامج المشار إليها.

ولفت إلى أن دورة المجالس والمؤتمرات يستفيد منها 28 متدرباً، وستركز على الإطار التنظيمى لإدارة شئون المجالس واللجان والمؤتمرات بالمحافظات، وإدارة شئون المجالس وعرض خبرات عملية، والإطار الدستورى والقانونى للنظام المحلى فى مصر، وملامح نظام الإدارة المحلية فى مصر، ومهارات إدارة الوقت لتحقيق الاستفادة القصوى من الاجتماعات، وآليات المتابعة والتقييم ودورها فى رفع كفاءة إدارة المجالس، ومهارات إدارة الاجتماعات واللجان والمؤتمرات، إدارة شئون المجالس (الواقع والتحديات)، ومجالات عمل وزارة التنمية المحلية، ودور وحدات الإدارة المحلية فى توطين أهداف التنمية المستدامة.