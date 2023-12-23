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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

أنهيا حياتها عمدا واعتديا عليها جن.سيا.. جنايات المنصورة تقضي بإعدام شابين

ارشيفيه
ارشيفيه

قضت الدائرة الرابعة بجنايات المنصورة، بإعدام شابين بعد ورود رأي فضيلة مفتي الجمهورية وذلك لقتلهما فتاة والتعدي عليها جنسيا عقب مقتلها داخل منزلها بمدينة المنصورة في محافظة الدقهلية، وذلك عام 2015
 

صدر الحكم برئاسة المستشار بهاء الدين خيرت المري، وعضوية المستشارين السعيد السمنودي، ومحمد أحمد شعبان، ومحمد جلال الزنقلي، وأمانة سر محمد جمال محمد، ومحمود محمد عبد الرازق، وذلك في القضية رقم 2330 لسنة 2015 جنايات قسم أول المنصورة، والمقيدة برقم 96 لسنة 2016 كلي جنوب المنصورة.


كان المحامي العام لنيابات جنوب المنصورة، قد أحال كل من: أحمد ع.ع، 27 عامًا، وكريم خ.ا.، 26 عامًا للجنايات   وذلك لأنهما في عام 2015 قتلا المجني عليها أسماء أحمد محمد محمد رضوان، 37 سنة، ربة منزل، ومقيمة في مساكن الجلاء التابعة لقسم أول المنصورة، حيث تهجموا على منزلها بعد وفاة والديها، وأنهيا حياتها وتعديا عليها جنسيًا وسرقا مدخراتها وفرا هاربين.
وعقب مرور  7 أعوام   تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الدقهلية من كشف غموض وملابسات القضية، وتم ضبط المتهمين في شهر أغسطس عام 2022، بعد أن قيدت القضية ضد مجهول، وأحيلا لمحكمة الجنايات.
 

فضيلة مفتى الجمهورية قسم أول المنصورة لمحكمة الجنايات للجنايات كشف غموض ضبط المتهمين دقهلية داخل منزلها جنوب المنصورة جنايات المنصورة

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