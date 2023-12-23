نيويورك تايمز: نتنياهو عديم الفائدة وإسرائيل عليها الانسحاب من غزة

نشرت صحيفة "نيويورك تايمز" مقالًا للكاتب توماس فريدمان، اشارت فيه إلي أن الوقت قد حان لكي تطلب أمريكا من إسرائيل أن تنسحب بالكامل من غزة، مقابل الإفراج عن جميع الرهائن الإسرائيليين ووقف دائم لإطلاق النار تحت إشراف دولي، دون أي تبادل للأسرى للفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.

وأضافت الصحيفة الأمريكية أن على واشنطن أن تخبر إسرائيل أن هدف حربها المتمثل في محو حماس من على وجه الأرض لن يتحقق، وأن تكلفة تحقيق هذا الهدف لن تستطيع أمريكا ولا العالم تحملها.

وأوضحت الصحيفة أن الوقت قد حان لكي تخبر الولايات المتحدة إسرائيل كيف تعلن النصر في غزة وتعود إلى ديارها، لأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أصبح الآن عديم الفائدة تماما ولا يصلح زعيما لأنه يعطي الأولوية لاحتياجاته الانتخابية على مصالح الإسرائيليين، ناهيك عن مصالح أفضل صديق لإسرائيل، الرئيس بايدن.