واشنطن بوست: حماس تصطاد جنود الاحتلال بـ كمائن مميتة في جباليا

كشفت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، اليوم السبت، عن "أساليب خداع مميتة" تعتمدها المقاومة الفلسطينية، حماس، لتوقع قوات الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة في قطاع غزة في كمائنها.

ونقلت الصحيفة عن جنود إسرائيليين اعترافهم بالوقوع في "فخ مميت" بالقرب من مخيم جباليا شمالي قطاع غزة.

وأوضح "جيش" الاحتلال، في بيان سابق له، أن الكمين استخدم "الدمى وحقائب الظهر مع مكبرات الصوت التي تبث أصوات البكاء، وتم وضعها عمداً بالقرب من عمود نفق متصل بشبكة أنفاق كبيرة".

وفي الأيام الأخيرة، أفاد جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن "جنوده سمعوا تسجيلات لأشخاص يبكون ويتحدثون العبرية"، مشيراً إلى أنها "محاولات لخداع الجنود الإسرائيليين للبحث عن أسرى في مكان قريب"، وفق ما نقلت الصحيفة.