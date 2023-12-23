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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل طاجن السبانخ بالفراخ في الفرن

السبانخ
السبانخ

تعد السبانخ من من أكثر الأكلات المحتوية على قدر كبير من الفيتامينات والاملاح المعدنية كما أنها تمنح الجسم قدر كبير من الشعور بالدفئ في الشتاء.
 

 نعرض لكم طريقة عمل طاجن السبانخ بمذاق شهي لأجواء الشتاء من خلال خطوات الشيف شربيني.

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مقادير طاجن السبانخ:

سبانخ

بيوريه طماطم

ثوم

بصل

دجاج

كمون

مكعب مرقة

حمص

شبت

زبدة

كزبرة ناشفة 
كزبرة خضراء

سمن

أرز أبيض بالشعيرية للتقديم

بهارات

ملح

فلفل أسود


طريقة عمل طاجن السبانخ


* افرمي البصل  جيدا بعد رش الملح عليه وافرمي السبانخ بشكل منفصل ثم قطعي صدور الدجاج مكعبات

*شوحى البصل فى حلة بها زبدة أو سمن حتى يصبح أصفر ثم ضعي الدجاج وقلبيه جيدا وضعي عليه السبانخ المفرومة مع كزبرة خضراء وشبت.

* ضعي بيوريه الطماطم على السبانخ مع ملح وفلفل أسود وعندما  تتسبك الصلصة ضعي الثوم ونصف ملعقة كبيرة منه على خليط السبانخ ثم البهارات والكمون ويترك مع الماء الساخن ثم ضعي الحمص وانتظرى حتى النضج

فى حلة اخرى شوحى الثوم في  سمنة مع كزبرة ناشفة وضعيه على السبانخ ثم اسكبيه فى طاجن وضعي حلقات من الطماطم والفلفل الألوان ويدخل الفرن حتى النضج وتقدم السبانخ ساخنة

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