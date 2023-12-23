إصابة شخصين في انهيار حائط منزل بقرية قصر الباسل بالفيوم

أصيب شخصان بإصابات متفرقة في إنهيار حائط منزل بقرية قصر الباسل بمركز اطسا بمحافظة الفيوم.

كان اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الفيوم قد تلقى إخطارا من العميد محمد ثابت عطوة مأمور مركز شرطة إطسا بالحادث .

انتقلت أجهزة الامن وقوات الأنقاذ بالحماية المدنية إلى مكان الحادث ، وتم تأمين المنازل المجاورة وحركة المشاة والسيارات بمكان الحادث.

تبين من التحقيقات أن الحادث وقع نتيجة سقوط حائط بالمنزل الذى كان يتم إزالة بعض حوائطه نتيجة عمليات الترميم ، مما ادى الى وقع الحادث وسقوط أحد حوائط المنزل على شخصين ، مما أدى الى اصابتهم باصابات متفرقة ، تم على أثرها نقل المصابين بسيارات الاسعاف الى مستشفى اطسا المركزى للعلاج .

تم تحرير محضر بالحادث ، وإحيل الى نيابة مركز أطسا التى تولت التحقيق.