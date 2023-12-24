يقوي المناعة ويقلل سكر الدم.. فوائد مذهلة لماء الشعير تعرف عليها

يعد الشعير أحد أنواع الحبوب المغذية والغنية بالألياف، ومن الممكن الاستفادة منه بطرق مختلفة، سواء عبر تناول الحبوب أو عبر شرب منقوعها، أو تناول ماء الشعير المغلي.

ويحتوي ماء الشعير المغلي وبذوره على نسب عالية نسبيًا من فيتامين ج، وهو أحد مضادات الأكسدة الطبيعية التي قد تساعد على مكافحة الالتهابات المختلفة في الجسم.

لذا فإن ماء الشعير يحافظ على صحة المرأة ويقوي جهاز المناعة ويقلل من سكر الدم.



مستويات سكر الدم:

وقال الدكتور شعيب فتوح دكتوراة في النباتات الطبية والعطرية ، أن شرب ماء الشعير المغلي يساعد على زيادة كمية البكتيريا المفيدة الموجودة في القناة الهاضمة، وهذه البكتيريا قد يكون لها تأثير مباشر على مستويات سكر الدم، إذ قد يساعد هذا النوع من البكتيريا على خفض مستويات سكر الدم بمفعول قد يستمر فترة 11-14 ساعة بعد تناول هذا المشروب.

لذا فإن شرب الشعير المغلي بانتظام قد يساعد على خفض فرص الإصابة بمرض السكري

كما أن ماء الشعير للسيدات الحوامل مفيد لأنه يساعد في الحفاظ على صحتة المرأة أثناء الحمل. ، لاحتوائه علي الفيتامينات والمعادن.

كما يعمل ماء الشعير على تحسين جودة النوم والمساعدة على مكافحة اضطرابات النوم المختلفة.، وتحسين صحة الجهاز الهضمي، عبر: تخفيف الإمساك، وعلاج آلام المعدة. والحماية من الإصابة بتسوس الأسنان. وتحسين الخصوبة وتحسين صحة البروستاتا لدى الرجال.

وتناول المشروب بشكل منتظم شهريًا قد يساعد على تقوية جهاز المناعة وتعزيز إنتاج خلايا الدم البيضاء ومكافحة الأمراض المختلفة.، ويُساعد الشعير كذلك على زيادة الشعور بالشبع لفترات طويلة ، كما أن تناول ماء الشعير يساهم بشكل كبير في تحسين عملية الهضم وترطيب الجسم بشكل عام.

خسارة الوزن :

بسبب غنى مشروب الشعير المغلي بالألياف فإن شربه بانتظام قد يساعد على تحسين الهضم وإبطائه والشعور بالشبع لوقت أطول، الأمر الذي قد يؤدي إلى تقليل كمية الطعام الذي يتم تناوله يوميًا، وبالتالي خسارة الوزن الزائد بالتدريج.

ويعد الشعير المغلي غنيا بالسعرات الحرارية مقابل كمية قليلة جدًا من الدهون، لذا فإن دمج هذا النوع من المشروبات مع حمية غذائية متوازنة ومع ممارسة الرياضة يوميًا قد يساعد على خسارة الوزن الزائد مع الحفاظ على مستويات الطاقة عالية طوال الوقت.

ويحتوي ماء الشعير المغلي على نسب عالية نسبيًا من فيتامين ج، وهو أحد مضادات الأكسدة الطبيعية التي قد تساعد على مكافحة الالتهابات المختلفة في الجسم، لذا فإن تناول هذا المشروب بشكل منتظم شهريًا قد يساعد على تقوية جهاز المناعة وتعزيز إنتاج خلايا الدم البيضاء ومكافحة الأمراض المختلفة.

خفض الكولسترول:

يعمل شراب الشعير، على تحسين وتقوية الدورة الدموية في الجسم بشكل عام.، وبالتالي خفض مستويات الكولسترول السيئ في الجسم، وهذا يساعد على حماية الجسم من الإصابة بأمراض القلب والشرايين المختلفة.



ومن فوائد الشعير المغلي أنه يحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة، والتي تعمل على مكافحة الالتهابات المزمنة المسؤولة عن التسبب بمجموعة من الأمراض، مثل: التهابات المفاصل، والنقرس، والأمراض العصبية المختلفة، والسرطان.

وقد يساعد كذلك على تحسين مظهر البشرة ومكافحة علامات تقدم سن البشرة، مثل: التجاعيد، والعدسية.بسبب احتواء مشروب الشعير المغلي على جرعة عالية من مضادات الأكسدة .



