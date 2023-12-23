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إلهام أبو الفتح
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تعليم

معهد بحوث الإلكترونيات ينظم أولى فعاليات مُبادرة "بوابتك للمستثمرين"

مُبادرة معهد بحوث
مُبادرة معهد بحوث الإلكترونيات "بوابتك للمستثمرين

نظم معهد بحوث الإلكترونيات أولى فعاليات مُبادرة معهد بحوث الإلكترونيات "بوابتك للمستثمرين" ERI-STPERI Investors Gate؛ بهدف خلق حلقة وصل بين المستثمرين ورجال الأعمال من جانب، والباحثين ورواد الأعمال وأصحاب المشروعات والشركات الناشئة المُحتضنة بالمعهد ومدينة العلوم والتكنولوجيا لأبحاث وصناعة الإلكترونيات التابعة له من الجانب الآخر.

ومن جانبها أكدت الدكتورة شيرين عبدالقادر محرم رئيس معهد بحوث الإلكترونيات ورئيس مجلس إدارة مدينة العلوم والتكنولوجيا لأبحاث وصناعة الإلكترونيات، أن المُبادر ة تأتي في إطار آليات دعم معهد بحوث الإلكترونيات والمدينة العلمية التابعة له؛ لريادة الأعمال والشركات الناشئة وحاضنات الأعمال، وإيمانًا بأهمية وجود تواصل بين رواد الأعمال والشركات الناشئة وكبار المستثمرين ورجال الأعمال.

أولى فعاليات مُبادرة معهد بحوث الإلكترونيات “بوابتك للمستثمرين”
أولى فعاليات مُبادرة معهد بحوث الإلكترونيات "بوابتك للمستثمرين"
أولى فعاليات مُبادرة معهد بحوث الإلكترونيات "بوابتك للمستثمرين"

وأوضحت أن فعاليات المُبادرة تضمنت عرض المشروعات الابتكارية القابلة للتطبيق سواء من الباحثين بالمعهد أو أصحاب المشروعات المُحتضنة أو الشركات الناشئة بالمعهد والمدينة العلمية على المُستثمرين ورجال الأعمال؛ للحصول على التوجيهات اللازمة والدعم للوصول بتلك المنتجات إلى مرحلة التصنيع الكمي.

وأضافت رئيس معهد بحوث الإلكترونيات أنه تم خلال فعاليات المُبادرة عرض بعض المشروعات الابتكارية للباحثين والشركات الناشئة إلى جانب عرض مُخرجات الحاضنات التكنولوجية المؤهلة للإنتاج الكمي، والتي من المُتوقع أن يكون لها مردود إيجابي علي الاقتصاد المصري.

وعلى الجانب الآخر، تم عرض عدد من المنتجات التقنية والقابلة للتصنيع الكمي والناتجة عن مشروعات تطبيقية لباحثين من معهد بحوث الإلكترونيات أو ناتجة عن شركات محتضنة ببرامج الاحتضان التي يُقدمها المعهد ومدينته العلمية.

وأشارت الدكتورة شيرين محرم إلى المنتجات التي شارك بها عدد من الباحثين بالمعهد، ومنها جهاز للقضاء على سوسة النخيل والحد من انتشارها باستخدام موجات كهرومغناطيسية وإشعاع، وجهاز ابتكاري لتقطير المياه المختبرية باستخدام المولدات الحرارية والطاقة الشمسية، فضلًا عن جهاز تحكم مُبتكر قائم على الذكاء الاصطناعي للتحكم في حركة الحبوب في صوامع التخزين.

ومن جانب الشركات الناشئة والتي تتخذ من المدينة العلمية مقرًا لها، فقد تم عرض مشروع شركة (Rnker) للتكنولوجيا الرقمية، وهو تطبيق إلكتروني رياضي يُستخدم في 181 دولة؛ ويهدف التطبيق الإلكتروني إلى حساب التصنيف الرياضي الحالي والمُستقبلي والتوقع بقرعة البطولات الدولية المبنية على التصنيف في بعض الرياضيات، مثل رياضة التايكوندو وغيرها، باستخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي حيث تسعى الشركة لتوسيع انتشارها ونطاق الألعاب الرياضية المختلفة التي يتبناها التطبيق، كما تم عرض مشروع شركة (RCYKL)، والتي تعمل على إعادة تدوير المخلفات الإلكترونية وإدارتها، حيث تسعى الشركة لزيادة حجم الاستثمارات بها لتوسعة عملياتها.

ومن ضمن المشروعات المحتضنة بحاضنة الأعمال "جرين الكتروبيكيا" تم عرض مشروع (Battery Cycle)؛ لإعادة تدوير بطاريات الليثيوم أيون، ومشروع (ECC)؛ لإعادة تدوير المخلفات الإلكترونية التعليمية للطلاب بكليات الهندسة والجامعات التكنولوجية، ومشروع (العالمية لتكنولوجيا)؛ لإعادة تدوير النفايات والمخلفات باستخدام تكنولوجيا مصرية خالصة.

وفي ختام فعاليات المُبادرة، أكدت الدكتورة شيرين محرم أن نتيجة عرض المشروعات على المُستثمرين جاءت إيجابية ومُرضية لكل من المستثمرين ورواد الأعمال، حيث قام المُستثمرون بتحديد مجموعة من المشروعات التي تُبشر بعائد استثماري، وبالنسبة لبقية المشاريع، فقد تم تقديم بعض النصائح والتوجيهات لتحسينها لتصبح جاذبة للاستثمار، مشيرة إلى أنه سوف يتم عرض المشروعات مرة أخرى على المُستثمرين بعد ثلاثة أشهر من تاريخ المُبادرة؛ لإجراء التحسينات المطلوبة على المشروعات، وذلك تمهيدًا للبدء في تقديم الدعم اللازم لتطويرها ووصولها لمرحلة الإنتاج الكمي.

حضر فعاليات المُبادرة من جانب المستثمرين ورجال الأعمال كل من المهندس طارق القاضي مدير شبكة اليكس إنجلز للاستثمار،  لؤي الشواربي مستثمر ممول في شبكة كايرو انجلز، والمهندس تامر أحمد صاحب شركة رائدة في ريادة الاعمال.

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