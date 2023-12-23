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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إزالة 1728 حالة تعد على الأراضي الزراعية بالقليوبية

جانب من الحملة
جانب من الحملة

أكد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، أن المحافظة ترصد جميع المخالفات والتعديات على الأراضي الزراعية بشكل فوري وستتم إزالتها بالتنسيق مع قوات أمن المحافظة، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين، لتكون رسالة ردع لكل من تسول له نفسه التعدي على الأراضي الزراعية، ولن تسمح المحافظة بأي تعديات أو تبوير عليها، وإزالة أية تعديات أو إشغالات.
جاء ذلك خلال الحملة المكبرة التي شنتها المحافظة، اليوم، بالتنسيق مع مديرية أمن القليوبية ومجلس مدينة الخانكة بقرية سرياقوس بمركز ومدينة الخانكة، وأسفرت الحملة عن إزالة 7 حالات تعد على مساحة 4000 م2، شملت منازل عبارة عن هياكل خرسانية وهناجر خرسانية وحديدية مقامة على الأرض الزراعية كمخازن، حيث تمت الإزالة بشكل كلي باستخدام معدات الوحدة المحلية، وبحضور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، ومجدي نجاح رئيس مركز ومدينة الخانكة.
وأكد المحافظ، أن الحملات تمكنت اعتبارا من الثلاثاء الموافق 31 أكتوبر، وحتى اليوم السبت 23 ديسمبر 2023، من إزالة 1728 حالة أراضي زراعية بمساحة (98 فدانا و7 قراريط و17 سهما)، وعدد مخالفات بناء 666 حالة بناء مخالف مسلحات على مساحة 82297م2، وتم تحرير 875 محضر مخالفة مباني وزراعة للمخالفين.
وأوضح الهجان، أن المحافظة مستمرة في إزالة جميع التعديات حتى تكون رسالة ردع عامة لكل المخالفين، مشيرا أنه سيتم زيادة المعدات المستخدمة في الإزالات لإزالة أكبر قدر من المخالفات، مؤكدا أن تلك المخلفات تم رصدها من قبل وحدة المتغيرات المكانية، وذلك على مدار الفترة الماضية والتي تقوم برصد أي متغير على الأرض بشكل فوري لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه مرتكبي المخالفة لمنع البناء العشوائي والتعدي على الأرض الزراعية والبناء بدون ترخيص.
وشددَّ محافظ القليوبية، على رؤساء المراكز والمُدن والأحياء بالاستمرار في تنفيذ قرارات الإزالة بالكامل، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المُخالفين لفرض هيبة الدولة، فضلاً عن استمرار المرور الميداني لرصد أي مُخالفات في المهد وإزالتها فوراً، مُشيراً إلى ضرورة وأهمية التنسيق مع الأجهزة الأمنية والمعنية بهذا الملف والاستمرار في تكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والبناء المُخالف، ورصد أي تعديات أو مُخالفات في المهد، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال المُخالفين وعدم التهاون في تنفيذ القانون تجاه المُخالفين والمتعديين، مُجدداً التشديد على المرور الميداني المُستمر على مدار اليوم خاصة في الأوقات المُتأخرة من اليوم وأيام الإجازات والعُطلات الرسمية.

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