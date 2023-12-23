محظورات على طلاب الجامعات في امتحانات الفصل الدراسي الاول

كشف الدكتور أحمد جلال عميد كلية الزراعة بجامعة عين شمس عن قائمة المحظورات التي يتم حظر استخدامها داخل قاعات امتحانات الجامعات، في إطار جهود مكافحة الغش وضمان نزاهة العملية التعليمية. وتأتي هذه الخطوة في إطار توجيهات حكومية لتعزيز النزاهة والجودة في الامتحانات الجامعية.

وتتضمن قائمة المحظورات مجموعة واسعة التي يمكن استغلالها في محاولة الغش أو التلاعب بالإجابات.



ويرصد صدى البلد مجموعة من المحظورات التى يمنع على الطلاب إرتكابها داخل لجان الامتحانات والتى لا تختلف من جامعة لأخرى:

1 - لن يسمح بدخول لجنة الامتحان بعد مرور 15 دقيقة من بدء الوقت المحدد للامتحان.

2- لن يسمح بدخول الطالب لجنة الامتحان بدون إثبات الشخصية "كارنيه الكلية" او ما يثبت قيد الطالب بالجامعة.

3- ممنوع دخول اللجنة بالتليفون المحمول أو أجهزة اتصال حتى ولو كانت مغلقة ، ومخالفة ذلك يعتبر حالة غش وإخلالا بنظام الامتحان.

4- سماعات البلوتوث و كل أنواع السماعات التى تستخدم فى الغش

5- ممنوع التدخين داخل لجان الامتحان .

6- لن يسمح بدخول الكتب أو المذكرات أو أية أوراق ذات صلة بالامتحان .

7- عدم كتابة البيانات الشخصية على ورقة الإجابة يؤدى لفقدان الطالب ورقته .

8- الاعتداءات اللفظية أو البدنية على مراقبى اللجان .

9- محاولة الغش تكلف الطالب مادتين وليس المادة التى حاول الغش بها فقط .

10- أعمال الشغب بالامتحانات تصل للفصل من الجامعة "ترم دراسى كامل".

11- يحظر الحديث الجانبى داخل اللجان .



وجهت كلية الزراعة بجامعة عين شمس تحذيرات للطلاب، من بينها يجب على كل طالب إحضار الكارنيه أو بطاقة الهوية الخاصة به ولن يسمح بدخول قاعة الامتحان دونها ، وعلى الطالب التأكد من كتابة اسمه ورقم جلوسه وفرقته وقسمه في الجزء المخصص لذلك في كراسة الإجابة

وأكدت الكلية أنه غير مسموح للطالب باصطحاب الهاتف المحمول إلى قاعة الامتحان ، ووجوده مفتوحا داخل القاعة يؤدي إلى إلغاء الامتحان وتحرير محضر غش، كما يجب على الطالب التوقيع في كشوف حضور الامتحان أمام اسمه في كل امتحان .



كما أكدت الكلية أنه يجب على الطالب الالتزام بالحضور قبل بدء الامتحان بمدة كافية، كما يحظر الكتابة على طاولة الامتحان أو وضع أي ملصقات عليها ، و يحظر أيضا إثارة الشغب أوالتحدث بصوت عال أوالإخلال بنظام الامتحانات داخل اللجنة.



وقالت الكلية، إنه لا يسمح للطالب بدخول اللجنة بعد مرور نصف ساعة من بدء الامتحان، ولايسمح بالخروج من اللجنة إلا بعد مضي نصف الوقت، ويفتش الطالب قبل دخوله دورة المياه ويكون هذا الإجراء بواسطة أحد أفراد الأمن.

محضر غش فى هذه الحالات

وأشارت الكلية، إلى أنه يحرر محضر غش للطالب في الحالات الأتية، ضبط الهاتف المحمول مفتوحا ضبط أوراق بها مادة علمية لها علاقة بالمقررہ ضبط طالب قام بالكتابة على يده أو أي من متعلقاته الشخصية، قيام الطالب بالتحدث إلى زميله أو النظر إلى ورقة إجايته، و قيام الطالب بالكتابة على ورقة الأسئلة .