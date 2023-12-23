ملايين في الهوا.. ما هو تطبيق «أوميجا برو» وكيف خدع أصحابه المصريين؟

أثار تطبيق "أوميجا برو"، حالة من الجدل خلال الساعات القليلة الماضية وذلك بعد النصب على عدد من المواطنين وسرقة أموالهم حتى تمكنت وزارة الداخلية من القبض على عصابة التطبيق.. فما القصة؟

فوفقًا لبيان وزارة الداخلية، أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، تعرض عدد من المواطنين لعمليات نصب واحتيال إلكترونى والاستيلاء على أموالهم تحت زعم استثمارها لهم من قِبل القائمين على إدارة تطبيق إلكترونى تحت مسمى "أوميجا برو".

تم الترويج لتطبيق "أوميجا برو" عبر مواقع التواصل الاجتماعى من خلال الاشتراك فى التطبيق المشار إليه.

سقوط عصابة "أوميجا برو"

بتكثيف تحريات وزارة الداخلية، تبين قيام (6 أشخاص "3 منهم خارج البلاد") بتلقي مبالغ مالية من عدد من المواطنين بلغت (3 ملايين جنيه) عن طريق محافظ إلكترونية بزعم توظيفها واستثمارها لهم فى مجال التجارة الإلكترونية فيما يعرف بنظام "الفوركس" مقابل أرباح متفق عليها فيما بينهم.

عقب ذلك قامت العصابة، بإغلاق التطبيق الاحتيالي وتوقفوا عن سداد الأرباح المتفق عليها والاستيلاء على أصول المبالغ المالية.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط (3) من المتهمين وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه بارتكابهم الواقعة بالاشتراك مع باقى المتهمين الهاربين بالخارج" جار اتخاذ الإجراءات اللازمة لضبطهم".

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المسئولين عن التطبيق وتولت النيابة العامة التحقيق.

ما هو تطبيق أوميجا برو؟

التطبيق الاحتيالي الذي جمع خلاله المتهمون المبلغ المالي، اسمه «OmegaPro»، وهي منصة معتمدة تابعة لشركة تأمين قامت بتغطية جميع أموال المستثمرين لديها ضد أي خسارة مالية أو إفلاس.

يعتمد تطبيق الشركة أوميجا برو، على تطوير نظام يضمن «الدخل السلبي»، حيث تمنح نسبة ربح قياسية للمستخدمين، حيث تحصل الشركة على أموال من إدارة العقارات وبدعم من البنك الدولي للتمويل.

تستخدم المنصة «أدوات احترافية ومتقدمة غير متاحة للمستخدمين العاديين» بحسب زعمها، وعادة ما يتم إرجاع الوديعة المستثمرة بعد 24 ساعة، كما يمكن إلغاء الإيداع وسحبه في أي وقت.

طريقة الربح من أوميجا برو

تنقسم الخطط الاستثمارية بتطبيق أوميجا برو إلى 4 مستويات كالآتي:

1- المستوى الأول نسبة الربح فيه 4%، بحد أدنى للإيداع 100 دولار، و999 دولارًا كحد أقصى.

2- المستوى الثاني نسبة الربح فيه 6%، بحد أدنى للإيداع 1000 دولار ، و4999 كحد أقصى.

3. المستوى الثالث نسبة الربح فيه 8%، بحد أدنى للإيداع 5000 دولار، و14999 كحد أقصى.

4. المستوى الرابع والأخير أطلق التطبيق عليه اسم «خطة كبار الشخصيات»، حيث يبلغ الربح في هذا المستوى 12%، بحد أدنى للإيداع 15000 دولار، وبحد أقصى غير محدود.