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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خبير يضع روشتة لتحسين الاقتصاد وجذب الاستثمارات

صدى البلد

أكد أحمد غنيم أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، أن الفترة الماضية أكدت ضرورة تواجد مجموعة اقتصادية قوية ومن الضروري توافر تناغم بين الحقائب الاقتصادية لمواجهة الأزمات.

 

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وقال أحمد غنيم في حواره مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامجها " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" في الفترة المقبلة يجب العمل على إعادة جدولة الديون ".

 

 وأضاف أحمد غنيم :" كما يجب العمل على مبادلة الديون باستثمارات للدول "، مضيفا:" يجب العلم على إصلاح بيئة الاستثمار بشكل جاذب للاستثمارات على أرض الواقع ".

 

 وتابع أحمد غنيم :" يجب إعادة الثقة في الدولار وإنهاء أزمة الدولار في مصر والقضاء على السوق السوداء ".

 

 وأكمل أحمد غنيم :" يجب سد الفجوة المتواجدة بين السعر الرسمي للدولار والسعر في السوق السوداء ".

أستاذ اقتصاد الاقتصاد الاستثمار اخبار التوك شو

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