عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قيادي بحركة المقاومة الفلسطينية: يجب على «مجلس الأمن» إلزام الاحتلال بإدخال المساعدات

صدى البلد

أكد القيادي بحركة المقاومة الفلسطينية أسامة حمدان، اليوم السبت، على أهمية وجوب إلزام مجلس الأمن الدولي الاحتلال بإدخال المساعدات إلى كل مناطق غزة بكميات كافية.

وثمن القيادي في حماس أسامة حمدان المواقف الدول العربية التي سعت إلى تحسين صياغة قرار مجلس الأمن الدولي بخصوص غزة.

وأشار حمدان إلى أن الولايات المتحدة عملت على مدار أيام على تفريغ قرار مجلس الأمن الدولي من مضمونه.

وأكد أن الجرائم الإسرائيلية فضحت حقيقة الاحتلال وهي وصمة عار على جبين مرتكبيه.

ولفت القيادي في حماس أسامة حمدان إلى أن تهديدات قادة الاحتلال بالقضاء على المقاومة والقسام هي فارغة وتعبر عن إفلاس، وأكاذيب الاحتلال بالسيطرة على المناطق تدحضها عمليات المقاومة التي تنطلق من نفس المناطق المذكورة.

وقال القيادي بحركة المقاومة حماس، أسامة حمدان أن الأسرى الإسرائيليون متروكون في غزة؛ لأن نتنياهو أراد ذلك.

ووجه حمدان الحديث لعائلات الأسرى وأن عليهم أن يقرروا مصير أبنائهم، ولا تفاوض حول الأسرى قبل وقف العدوان كاملاً، مضيفاً بأن استراتيجية هزيمة حماس وفشلت فشلاً ذريعاً، وجنودنا يسيطرون في الميدان.

الولايات المتحدة هزيمة حماس حركة المقاومة الفلسطينية حركة المقاومة حول خال حركة المقاومة حماس عمليات المقاومة فلسطين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هل تصرف زيادة المعاشات في يناير لجميع المستفيدين؟.. اعرف الإجابة

ما هذا النادي| خالد مرتجي: إنفانتينو يتغنى بالأهلي

انخفاض جديد.. تراجع أسعار الدواجن اليوم السبت بالأسواق

مفاجأة عاجلة.. موديست سبب رحيل دبابة وسط الأهلي خلال الانتقالات الشتوية

علاقتنا طيبة .. أول تعليق من بسمة على طلاقها من تامر حسني

تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين.. عواصف رملية وترابية في هذه المناطق

لجميع العاملين بالقطاع الخاص.. صرف علاوة دورية وزيادة الحد الأدنى للأجور

بعد حصوله على برونزية المونديال.. مفاجأة مدوية بشأن مصير كولر مع الأهلي

موضوعات متعلقة

تركيا تعلن مقتل 12 جنديا في الاشتباكات المسلحة مع حزب العمال الكردستاني

خلال 24 ساعة|جيش الاحتلال يعلن إصابة 44 جنديا في اشتباكات بـ غزة

حركة سرايا القدس تقصف مقر قيادة ميداني لقوات الاحتلال شرق خانيونس

دوي صافرات الإنذار في عسقلان وزيكيم

الصحة الفلسطينية: ارتفاع حصيلة شهداء غزة إلى 20258 شخصًا

أغلبهم نساء وأطفال..استشهاد 12 فلسطينيا بنيران الاحتلال في جباليا البلد شمالي غزة

خلال 24 ساعة|الصحة الفلسطينية: استشهاد 201 شخص وإصابة 368 آخرين في غزة

حركة حماس: فقدنا الاتصال بمجموعة مسئولة عن 5 محتجزين إسرائيليين

ترشيحاتنا

أسامة حمدان: الاحتلال الإسرائيلي يواصل الإبادة ضد شعب فلسطين بدعم أمريكي

بأسرع خطوات .. استخرج جواز سفر مميكنا في ساعات

بشرى للمواطنين بشأن أسعار السكر.. في هذا التوقيت

متحدث الوزراء: برنامج الطروحات عملية إصلاح شاملة للاقتصاد المصري

تدخل دبلوماسي.. بايدن يقنع نتنياهو بوقف الضربة الاستباقية ضد حزب الله

رئيس الحي أمسك اللصوص متلبسين| القصة الكاملة لمحاولة سرقة سور ممشى المريوطية السياحي.. تفاصيل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ 3 أفكار مختلفة .. طريقة تخزين السبانخ طوال العام

طريقة عمل الجلاش الحلو.. بأقل المكونات

بطنك كبيرة وبتنزف بسهولة.. انتبه انت مصاب بهذا المرض

لن تصدق| ماذا يحدث للجسم عند تناول الثوم الأسود؟

فيديو

بليغ حلمي.. الفنانة نهال نبيل تكشف حقيقة اللحن المسروق| فيديو جراف

دولة عربية الأولى.. تعرف على أغنى 25 عائلة في عام 2023| فيديوجراف

اكتشاف مدينة في كاليفورنيا قادرة على دفن أمريكا بأكملها تحت الأرض|ما القصة؟

الأبرد والاكثر قسوة.. تحذير من طقس اليوم وتوقعات بشتاء قارس في 2024.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ٣٦٥ يوم وداع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا بطولة السوبر المصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: قلى البيض وشواء الميركافا

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حياتنا بين الحنين والرجاء

هند عصام

هند عصام تكتب: ابن رمسيس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: انسانيتي ليست كما أريد

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: لماذا لا توقف واشنطن الحرب على غزة؟

د. خالد بارود

د. خالد بارود يكتب: زلزال الهجرة العكسية ليهود إسرائيل

اﻟﻤﺰﻳﺪ