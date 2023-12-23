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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قيادي بحركة حماس: الاحتلال يواصل الإبادة ضد الشعب الفلسطيني بدعم أمريكي

صدى البلد

قال القيادي بحركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، إن الاحتلال الإسرائيلي يواصل حرب الإبادة ضد شعب فلسطين في غزة بدعم سياسي ومالي أمريكي.

وأضاف حمدان، في تصريحات، اليوم السبت، أن قرار مجلس الأمن بخصوص غزة، خطوة غير كافية، ولم يتضمن دعوة لوقف العدوان الإسرائيلي.

وأكد القيادي بحركة المقاومة الفلسطينية أسامة حمدان، أهمية إلزام مجلس الأمن الدولي، للاحتلال، بإدخال المساعدات إلى كل مناطق غزة بكميات كافية.

وثمن القيادي في حماس أسامة حمدان المواقف الدول العربية التي سعت إلى تحسين صياغة قرار مجلس الأمن الدولي بخصوص غزة.

وأشار حمدان إلى أن الولايات المتحدة عملت على مدار أيام على تفريغ قرار مجلس الأمن الدولي من مضمونه.

وأكد أن الجرائم الإسرائيلية فضحت حقيقة الاحتلال، وهي وصمة عار على جبين مرتكبيه.

ولفت القيادي في حماس أسامة حمدان إلى أن تهديدات قادة الاحتلال بالقضاء على المقاومة والقسام هي فارغة وتعبر عن إفلاس، وأكاذيب الاحتلال بالسيطرة على المناطق تدحضها عمليات المقاومة التي تنطلق من نفس المناطق المذكورة.

وقال القيادي بحركة المقاومة حماس، أسامة حمدان إن الأسرى الإسرائيليين متروكون في غزة؛ لأن نتنياهو أراد ذلك.

ووجه حمدان، الحديث لعائلات الأسرى، قائلا إن عليهم أن يقرروا مصير أبنائهم، وأنه لا تفاوض حول الأسرى قبل وقف العدوان كاملا، مضيفا أن استراتيجية الاحتلال عن هزيمة حماس، فشلت فشلا ذريعا، وجنودنا يسيطرون في الميدان.

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