بعد الحظر الأمريكي.. هولندا تعوض واردات الصين من أشباه الموصلات بأكثر من 10 أضعاف

شهدت صناعة أشباه الموصلات التي استوردتها الصين من هولندا في نوفمبر الماضي، زيادة مذهلة بلغت أكثر من 10 أضعاف، مقارنة بالعام الماضي، مما يعوض النقص الهائل الذي أصاب الواردات الصينية بعد الحظر الأمريكي.

ووصلت القيمة الإجمالية للواردات الصينية من هولندا في معدات أشباه الموصلات إلى حوالي 762.7 مليون دولار أمريكي، وهو ما يمثل زيادة بمقدار 10 أضعاف على أساس سنوي، حيث تمثل الزيادة تغييرًا جذريًا للمشهد الذي تأثر بقواعد التصدير المشددة التي تفرضها الولايات المتحدة على الصين.

وبحسب تقرير من موقع Gizmochina فإن الواردات الصينية من اليابان ارتفعت هي الأخرى، حيث تعد اليابان لاعب رئيسي آخر في صناعة أشباه الموصلات، ووصلت الواردات الصينية بقيمة 816.8 مليون دولار أمريكي في نوفمبر.

وكانت شركتا كانون ونيكون من المساهمين البارزين ،ومع ذلك، فرضت اليابان مثل هولندا، ضوابط التصدير على معدات صنع الرقائق وأشباه الموصلات المتطورة للغاية؛ استجابة لطلب الولايات المتحدة في شهر يناير الماضي.

وارتفعت الواردات الصينية من معدات تصنيع أشباه الموصلات، ككل، بأكثر من 90% على أساس سنوي في الربع الأخير، لتصل إلى 8.7 مليار دولار، وفقًا لبيانات الجمارك الصينية.

وفي وقت سابق، كانت تقارير قد أفادت أن إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن تتطلع إلى تنفيذ جولة جديدة من العقوبات لتجنب صادرات الرقائق إلى الصين والتي لم تكن مدرجة في القائمة السوداء من قبل.

وفقًا للتقرير فإن الولايات المتحدة ستفرض حظرها القادم على الرقائق بناءً على معايير فنية تستهدف مجموعة واسعة من رقائق الذكاء الاصطناعي التي سيتم تصديرها إلى الصين.