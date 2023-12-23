طرح البرومو الرسمي لـ فيلم عادل مش عادل لـ أحمد الفيشاوي

طرحت الصفحة الرسمية لفيلم "عادل مش عادل" بطولة الفنان أحمد الفيشاوي البرومو التشويقي، الذي يشارك في بطولته مجموعة من الفنانين، تحت قيادة المخرج أحمد يسري.

ونشرت صفحة فيلم "عادل مش عادل" عبر موقع انستجرام، برومو الفيلم التشويقي، وعلقت: الإعلان التشويقي لفيلم عادل مش عادل، قصة وسيناريو وحوار أدهم سعيد وحسام كمال، وإخراج أحمد يسري، ومن خلال مشاهدة البرومو ونرى أن أحداثه تدور في إطار كوميدي اجتماعي.

يسجل أحمد الفيشاوي بفيلم "عادل مش عادل" التعاون الثالث مع المخرج أحمد يسري، بعد أن حققا نجاحاً كبيراً في فيلمي "ريستا" و " 45 يوم".

تفاصيل فيلم "عادل مش عادل"

فيلم "عادل مش عادل" من بطولة أحمد الفيشاوى، شيرى عادل، محمود البزاوي ،دينا، محمد رضوان، أوتاكا ،بدرية طلبة ،أحمد بجه ولأول مرة تشارك بالفيلم المطربه نوال صاحبة اغنية مخاصماك والتي تصدرت ترند المواقع الاجتماعية و حصلت علي اكثر من ١٣٠ مليون مشاهدة على موقع يوتيوب.

العمل قصة وسيناريو وحوار أدهم سعيد وحسام كمال، وإخراج أحمد يسري، ويجسد الفيشاوى خلال أحداث الفيلم شخصية محامى يواجه العديد من المشاكل في حياته ويحاول حلها في إطار كوميدي.