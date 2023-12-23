معلول ساحر وهاني جناح طائر.. أحمد موسى يتغنى بالأهلي بعد برونزية مونديال الأندية

هنأ الإعلامي أحمد موسى، جماهير النادي الأهلي بعد تحقيق النادي الأهلي لبرونزية كأس العالم للأندية المقام في المملكة العربية السعودية.

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" مبروك مبروك، والنادي الأهلي كان يستحق يلعب النهائي".

وتابع الإعلامي أحمد موسى :" الأهلي عمل ماتش رائع ، والنادي الأهلي تاريخ ومعروف في كافة أنحاء العالم ".

واكمل الإعلامي احمد موسى :" كوكا لاعب اكتشاف وأحدث الفارق في مباراة أمس"، ومحمد هاني كان الجناح الطائر".

ولفت الإعلامي أحمد موسى :" نشكر السعودية على التنظيم الرائع لبطولة كأس العالم للاندية"، مضيفا:" لاعبي الأهلي كلهم ابطال وعلي معلول كان ساحر ".