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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لجنة الحكام تنظم معسكرا لـ 48 حكما بالفيوم

حكام كرة القدم فى
حكام كرة القدم فى معسكر اليوم الواحد بالفيوم

واصلت لجنة الحكام الرئيسية معسكرات اليوم الواحد والتى استقبلتها محافظة الفيوم اليوم السبت  والتى باشرها  الكابتن احمد ابو العلا عضو اللجنة الرئيسية والمحاضر باللجنة ومحمد طه محمد نائب رئيس لجنة اللياقة البدنية .

حضر فاعليات اليوم 48 من حكام الفيوم بمختلف الدرجات والكابتن سامح سعد المدير التنفيذى لمنطقة الفيوم لكرة القدم والكابتن شعبان صادق رئيس لجنة الحكام بالمحافظة والكابتن سيد الشورة مدير لجنة الحكام والكابتن صبرى صادق عضو اللجنة والمحاضر الفنى والكابتن سمير عبد الفضيل المعد البدنى للحكام بالفيوم والكابتن محمد سامى مسئول شئون اللاعبين  بمنطقة الكرة والكابتن عمر سيد معوض الإداري بالمنطقة.

بدأت فاعليات المعسكر فى العاشرة صباحا فى قاعة نقابة المعلمين بمحاضرة ألقاها  الكابتن احمد ابوالعلا شرح فيها فهم قانون كرة القدم ، وجميع التعديلات الجديدة و منها التسلل والانحراف واللعب المتعمد من المدافعين وركلات الجزاء وحالات الطرد والانذار والالعاب المتعمدة من لمسة اليد وكافة التعليمات الادارية والفنية التي تقرها لجنة الحكام الرئيسية ، وعرض حالات فيديو  للألعاب الجدلية والهامة وشرحها وقام بتحليلها طبقا للتعديلات الجديدة .

كما أقيم الجانب البدني عصر اليوم فى ملاعب المدينة الرياضية فى دمو و الذي قاده الكابتن محمد طه نائب رئيس لجنة اللياقة البدنية  عن عمليات الإحماء  قبل المباريات تبعها مواقف  عملية فى الملعب  أشرف عليها الكابتن احمد ابو العلا عن التمركز والاشارات والقرارات فى منطقة الجزاء و تصويب ركلات الجزاء والأخطاء التى يقع فيها مسدد ركلة الجزاء وحارس المرمى اثناء التنفيذ و اقيمت لقاءات وديه مصغرة للحكام والتدريب علي إشارات التسلل وضربات المرمي وكيفية ادارة المباريات وكيفية التمركز الجيد في الالعاب الصعبة و سرعة اتخاذ القرار الصحيح..

وفي الختام وجهت الكابتن سامح سعد المدير التنفيذى لمنطقة الفيوم  والعاملين بها ولجنة الحكام برئاسة الكابتن شعبان صادق الشكر للكابتن احمد ابو العلا والكابتن محمد طه على مابذلوه من جهد طوال اليوم  .

مما يذكر انه سبق ان تم  تم عقد معسكر اليوم الواحد خلال الاسابيع الماضية  فى العديد من المحافظات من بينها  دمياط والمنيا وسوهاج والأقصر وقنا.

 

ننشر جداول امتحانات الفصل الدراسى الاولى  للعام الدراسى 2023/ 2024 بمدارس الفيوم

 

 

 

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