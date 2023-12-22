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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

ننشر جداول امتحانات الفصل الدراسى الاولى  للعام الدراسى 2023/ 2024 بمدارس الفيوم

الدكتورة امانى قرنى
الدكتورة امانى قرنى وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم

ينشر موقع    "  صدى البلد  " جداول امتحانات الفصل الدراسى الأول للعام الدراسي 2023/2024 في مدارس الفيوم، والتى تنطلق من يوم 10 يناير الحالى حتى24 من نفس الشهر.\

 

                                                                              جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي

                                               

جدول امتحانات الفصل الدراسى الاول 2023/2024

 

                                                  مديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم

كانت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، اعتمدت جدول امتحانات الفصل الدراسى الاول  التيرم الأول 2023، والتي تنطلق 10 يناير المقبل، على أن تنتهي يوم 24 من نفس الشهر، وتضم بعض الأيام امتحان مادتين، فيما تضم الأيام الأخرى امتحان مادة واحدة فقط.

 

جدول امتحانات الفصل الدراسى الاول 2023/2024

 

 

                                                                          الدكتورة امانى قرنى

وأكدت الدكتورة امانى قرنى  وكيل وزارة ، مديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، أنه من المقرر أن تستمر امتحانات نصف العام 2023 اعتبارا من 10 يناير 2023  حتى 24 يناير 2024 ، وأن مكنبها مفتوح لتلقى اى شكوى أو مطلب سواء من الطلاب او المعلمين.

 

 

جدول امتحانات الفصل الدراسى الاول 2023/2024

 

 

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