ننشر جداول امتحانات الفصل الدراسى الاولى  للعام الدراسى 2023/ 2024 بمدارس الفيوم

ينشر موقع " صدى البلد " جداول امتحانات الفصل الدراسى الأول للعام الدراسي 2023/2024 في مدارس الفيوم، والتى تنطلق من يوم 10 يناير الحالى حتى24 من نفس الشهر.\
جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي
مديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم
كانت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، اعتمدت جدول امتحانات الفصل الدراسى الاول التيرم الأول 2023، والتي تنطلق 10 يناير المقبل، على أن تنتهي يوم 24 من نفس الشهر، وتضم بعض الأيام امتحان مادتين، فيما تضم الأيام الأخرى امتحان مادة واحدة فقط.
الدكتورة امانى قرنى
وأكدت الدكتورة امانى قرنى وكيل وزارة ، مديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، أنه من المقرر أن تستمر امتحانات نصف العام 2023 اعتبارا من 10 يناير 2023 حتى 24 يناير 2024 ، وأن مكنبها مفتوح لتلقى اى شكوى أو مطلب سواء من الطلاب او المعلمين.