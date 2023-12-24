على القطط والقرود.. تفاصيل إنفاق 900 مليار دولار من أموال الضرائب الأمريكية

في تقرير نشره السيناتور راند بول، تم الكشف عن طرق عديدة لهدر أموال المكرفون العام الأمريكي في عام 2023، بدءًا من خزان القرمة في وزارة الدفاع وصولاً إلى دراسة قردة متحولة جنسياً. وأفاد بول بأن الحكومة الأمريكية أنفقت ما يقارب 900 مليار دولار في عمليات هدر غير مسؤولة.

ووفقا لموقع “روسيا اليوم”، أوضح بول في تقريره السنوي المعروف باسم "فيستيفوس"، أن واشنطن لا تزال تمول حروبًا لا نهاية لها، وترسل المال إلى البلدان الأجنبية بينما تتضخم الديون الوطنية من 30 تريليون دولار إلى ما يقارب 34 تريليون دولار في هذا العام.

وقال: "نقترض 200 مليون دولار كل ساعة، ونقترض 3 ملايين دولار كل دقيقة، ونقترض 60 ألف دولار كل ثانية".

وقدم التقرير عددًا من الأمثلة على الهدر الذي تم الكشف عنه، مثل منحة قدرها 2.7 مليون دولار تم استخدامها لدراسة قطط روسية تم إجبارها على المشي على جهاز المشي في مختبر في سانت بطرسبرج بعد قطع أجزاء من أعصاب الدماغ لديها.

وتم إنفاق أكثر من 477 ألف دولار على دراسة قردة متحولة جنسياً تم حقنها بهرمونات أنثوية.

كما تم تمويل دراسة أخرى، عبر برنامج بحث زراعي بقيمة 1.7 مليار دولار، اكتشفت أن لون فراء الكلاب لا يؤثر على درجات حرارة الشرج بعد المشي في يوم حار.

وجزء من برنامج منحة بقيمة 12 مليون دولار استخدم لدراسة عادات النوم لدى قردة تعطى ميثامفيتامين في الصباح، بينما تم إنفاق 3.7 مليون دولار لقياس ميل القردة للمقامرة.

وفي التجربة الأخيرة، تمت إزالة أجزاء من جماجم الحيوانات وحقن مواد متتبعة لمراقبة ردود فعلها أثناء المقامرة بين خيارات ذات مخاطر منخفضة ومخاطر عالية تُعرض على شاشتين.

كما دفعت الحكومة 33.2 مليون دولار للمقاول الذي قام بتغذية وإيواء ما يقرب من 4000 قردة تُحتفظ بها في جزيرة تابعة للحكومة في ولاية ساوث كارولاينا لاستخدامها في تجارب المختبر.

وكشف بول عن عدة أمثلة على الاستغلالات في مبادرات مساعدات كوفيد-19، بما في ذلك برنامج بقيمة 800 مليار دولار حيث تم دفع مبالغ مالية لأصحاب الشركات الصغيرة للحفاظ على العاملين في قوائم الرواتب.

وادعى المحتالون أنهم يملكون موظفين وهميين، وفي بعض الحالات، قاموا بالتحقق من هويتهم باستخدام صور وجوه دمى باربي. وفشل نظام التحقق الحكومي في اكتشاف الصور الوهمية.

ووفقًا لبول، تم دفع تقديرات تصل إلى 38 مليون دولار في مدفوعات كوفيد-19 لأشخاص معروف أنهم متوفون. وذُكر أن برنامج المنح المفترض أن يساعد أصحاب المسارح والمرافق الترفيهية في البقاء في الأعمال أنفق أكثر من 200 مليون دولار على فناني الموسيقى الشهيرة وشركات جولاتهم.