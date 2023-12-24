لمناقشة الميزانية.. شاكر يترأس غدا عمومية الشركة المصرية لنقل الكهرباء

تعقد غدا الاثنين الشركة المصرية لنقل الكهرباء جمعيتها العمومية برئاسة الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة وذلك لمناقشة أعمال الشركة العام الماضى وميزانية العام المالى الجديد 2024/2025.

ومن المقرر أن تستعرض المهندسة صباح مشالى رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء تقريراً عن مشاريع الربط الكهربائي مع دول الجوار حيث تحرص الشركة المصرية لنقل الكهرباء على تدعيم وتطوير الشبكة القومية الموحدة لجعل مصر مركزا إقليميا لتبادل الطاقة بين الدول عن طريق دعم مشروعات الربط الاقليمى القائمة بين الأردن وليبيا وجمهورية السودان وكذلك مشروعات الربط المزمع تنفيذها مع كل من المملكة العربية السعودية ، وقبرص ، وهيئة الربط الخليجي

كما تستعرض ماحققته الشركة العام المالى الماضى وما يستهدف تحقيقه بموازنة العام المالى الحالى 2024/2025.



وكان من المستهدف تنفيذ خطة استثمارية خلال موازنة 2023/2024 متضمنة مشروعات الإحلال والتجديد ومشروعات الاستكمال ومشروعات التوسع والجديد ومراكز التحكمات الإقليمية بقيمة 23,235 مليار جنيه لتحسين أداء الشبكة الحالية وتجديد الشبكات القائمة وانشاء المشروعات الجديدة اللازمة لمواجهة الزيادة في الأحمال ونقل الطاقة المولدة من مشروعات محطات التوليد الجارى إنشاؤها إلى مراكز الأحمال والمحافظة على مستوى جودة التغذية الكهربائية .



كما ستتم مناقشة انخفاض نسبة الفقد فى الطاقة من المتوقع انخفاض نسبة الفقد في الطاقة هذا العام حيث كانت 3,66% عام 2021/2022 وأصبحت 3,41 % في عام 2022/2023 واستهدفت الشركة المصرية لنقل الكهرباء الوصول بهذه النسبة إلى 3,35 % للعام المالى 2023/2024 ،وذلك عن طريق الاستمرار في إحلال شبكات ذات الجهد 33 ك.ف بشبكات ذات الجهد 66 ك.ف واستخدام الجهد 220 ك.ف بدلاً من 132 ك.ف وإعادة توزيع الأحمال في محطات المحولات والاستمرار في تركيب المكثفات على الجهود المتوسطة في محطات محولات الجهد العالى وقيام مراكز التحكم باستغلال القدرات غير الفعالة المتاحة بمحطات الإنتاج.



وحول تنفيذ استراتيجية وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة للوصول بمساهمة الطاقات المتجددة الى أكثر من 42% من إجمالي الطاقات المولدة بحلول عام 2035 ، ولتحقيق هذا الهدف قامت الشركة المصرية لنقل الكهرباء بالإجراءات التالية :ــ



-تم التشغيل التجارى لمحطات الرياح بقدرة 500 م.وات.



- تم التشغيل التجارى لمحطات الطاقة الشمسية بقدرة 1465 م.وات.





كما تم توقيع عدد من اتفاقيات شراء الطاقة المنتجة من محطات الطاقة المتجددة (لمدة 20 عام لمشروعات طاقة الرياح و25 عام لمشروعات الطاقة الشمسية ) بإجمالي قدرات 2800 م.وات ،وبذلك يكون إجمالي القدرات الإجمالية من الطاقات المتجددة (رياح ، شمسى ، مائى) والتي تم تشغيلها أو التعاقد عليها أو جارى إتمام التعاقد عليها هي 10 جيجاوات.

