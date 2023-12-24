العمل: 10 عربات تدريب مُتنقلة مستعدة للإنطلاق في 8 محافظات لتأهيل الشباب

أعلنت وزارة العمل ، اليوم ، أن هناك 10 عربات تدريب مُتنقلة جديدة جاهزة للإنطلاق إلى عددِ من المحافظات ،لتقوم بمهام تدريب وتأهيل الشباب على مهن يحتاجها سوق العمل ،وذلك في نطاق المبادرة الرئاسية: "حياة كريمة" ، ومبادرة: "مهنتك مُستقبلك" .

وقال وزير العمل حسن شحاتة إن هذه العربات سوف تنطلق إلى محافظات: الإسكندرية ، والوادي الجديد ، والشرقية، وجنوب سيناء ،وسوهاج ،والأقصر،والبحر الأحمر،وشمال سيناء ،تنفيذًا لخطة الدولة بتنمية هذه المحافظة الإستراتيجية . وأوضح أن هذه العربات سوف تقوم بتدريب وتنمية مهارات الشباب بالمجان على مجموعة من المهن التي يحتاجها سوق العمل منها مهن: التفصيل والخياطة، والسباكة الصحية،والكهرباء وتوصيلاتها،وصيانة الحاسب الآلى ،وصيانة الموبايل، واللغات ، والمأكولات السريعة ،وغيرها، وبحسب طبيعة كل محافظة.

وأشار إلي أن الوزارة تتحرك في كافة الإتجاهات من أجل تطوير منظومة التدريب المهني تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث تمتلك 75 مركز تدريب ثابت ومتنقل على مستوى الجمهورية ، ولديها صندوق تمويل التدريب والتأهيل،وتتعاون مع كافة شركاء العمل والتنمية من أجل تنشيط عملية التدريب المهني بشكل مُستمر ،وأنها بصدد إطلاق مشروع مهني 2030 لتطوير منظومة التدريب المهني تعاوناً مع القطاع الخاص تُمثلها في هذا المشروع مؤسسة "طفرة للتنمية" .

يذكر أن الوحدة التدريبية المُتنقلة عبارة عن ورشة تدريبية على احدى المهن الحرفية مُلحق بها جرار لسهولة التنقل من مكان لآخر ،والغرض منها تدريب الشباب فى المناطق النائية داخل قرى ومحافظات جمهورية مصر العربية ،والبعيدة عن مراكز التدريب المهني الثابتة ،وأنه تم تنفيذ عمليات التطوير فى الوحدات التدريبية بالجهود الذاتية بأيدي عمال الوزارة في الورشة الخاصة والتابعة لها بأدواتهم ومعداتهم، و تحت اشراف مهندسين الادارة المركزية للتدريب المهنى بالوزارة.