ضمن مبادرة حياة كريمة.. انطلاق قافلة طبية مجانية بقرى الكفاح بالفرافرة

أعلن الدكتور أحمد محروس، وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد، اليوم، انطلاق القافلة الطبية المجانية ضمن مبادرة حياة كريمة، بقرى الكفاح بمركز الفرافرة، والتى تستمر لمدة يومين.



وقال محروس إن القافلة تضم كافة التخصصات الطبية من الباطنة، والأطفال، والأنف والأذن، والعظام، والجراحة، والرمد، والأسنان، والقلب، والجلدية، ونساء وولادة، وخدمات تنظيم الأسرة، بجانب خدمات الأشعة والتحاليل الطبية، بالإضافة إلى صيدلية تتوافر بها كافة الأدوية.



وأضاف أنه سيتم تحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة.

