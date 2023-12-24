نتنياهو يعترف: الحرب في غزة كبدت إسرائيل خسائر فادحة

قال رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو ، أن الحرب في غزة تسببت في خسائر فادحة لإسرائيل، مضيفا أن تل أبيب ليس أمامها خيار سوى مواصلة القتال ضد حركة حماس.

وأضاف نتنياهو في كلمه له خلال جلسة مجلس الوزراء في تل أبيب: "هذا صباح صعب، بعد يوم صعب للغاية من القتال في غزة.. أطلب بالنيابة عن جميع أعضاء الحكومة وشعب إسرائيل بأكمله إرسال التعازي إلى عائلات محاربينا الأبطال الذين سقطوا في الحرب من أجل الوطن".

وأضاف نتنياهو: نحن مستمرون بكل قوتنا، حتى النهاية، حتى النصر، حتى نكمل جميع أهدافنا: تدمير حماس، وإعادة الرهائن لدينا وضمان أن غزة لن تشكل بعد الآن تهديدا لدولة إسرائيل".