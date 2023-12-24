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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع وكيل نيابة وإصابة آخر فى حادث سيارة بالفيوم

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

لقى وكيل أول نيابة بالفيوم مصرعه وأصيب آخر  فى حادث انقلاب سيارتهما الملاكى بطريق أسيوط الغربى بدائرة مركز الفيوم.

تلقى اللواء ثروت المحلاوي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من مأمور قسم شرطة الفيوم  بالحادث.

تبين من التحقيقات أن الحادث وقع بطريق أسيوط الغربى فى النطاق الجغرافى  لمحافظة الفيوم، عقب انقلاب سيارتهما بالطريق العمومى.

 

أسفر الحادث عن مصرع “محمد. ح”، وكيل نيابة الفيوم، وإصابة زميل آخر بإصابات متفرقة.

تم نقل الجثمان والمصاب بسيارات الإسعاف إلى مستشفى التأمين الصحى بالفيوم.

تم تحرير محضر بالحادث، وأحيل إلى نيابة مركز الفيوم التى تولت التحقيق.

 

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