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أخبار البلد

برلماني بالشيوخ يستعرض جهود "الجمهورية الجديدة" في ملف الطاقة المتجددة

صدى البلد

استعرض النائب خالد عيش ممثل عمال مصر بمجلس الشيوخ وعضو لجنة الطاقة بالمجلس جهود الجمهورية الجديدة في ملف الطاقة المتجددة ودورها في تحقيق التنمية المستدامة وفقا لخطة ٢٠٣٠ والتي اطلقتها الدولة قبل سنوات.

وناقش "عيش" داخل لجنة الطاقة برئاسة النائب عبدالخالق عياد، الاقتراح الخاص بوضع خطة قومية لتعميم إقامة محطات تعمل بالطاقة الشمسية على أسطح المباني الحكومية.


وفي تصريحات صحفية؛ قال النائب خالد عيش، إن مصر بذلت وما زالت مجهودات جبارة لمواجهة التغيرات المناخية، بالاتجاه للاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، في إطار بناء الجمهورية الجديدة، مشيرا الي ان مشروعات الطاقة المتجددة تسير في طريقها نحو تحقيق هدف استراتيجية الطاقة المتجددة في ظل الآليات والتشريعات التي تعمل على دعم تشجيع استخدام مصادر الطاقة المتجددة للوصول إلى نسبة 40٪  بحلول عام 2035.

وأضاف أن التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة يسير بخطوات مؤثرة علي النحو المطلوب، حيث انتاجنا من الطاقة بلغ  (رياح/شمسي) في العام المالي 21/2022 حوالي 3975 مليون ك.و.س؛ حيث بلغ إجمالي الطاقة المنتجة من محطات الرياح في ذات العام 3663 مليون ك.و.س.

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