المتحدث باسم التموين: افتتاح 8215 منفذا لمشروع جمعيتي خلال 4 مراحل

قال الدكتور أحمد كمال، معاون وزير التموين والتجارة الداخلية والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، إنه تم رفع تقرير موسع لوزير التموين، الدكتور علي المصيلحي، يوضح أنه تم فتح 8215 منفذا لمشروع جمعيتي خلال المراحل الأربعة، مشيرًا إلى أنه بذلك نكون انتهينا من المرحلة الرابعة ويجري خلال الفترة المقبلة الانتهاء من فحص كافة الطلبات المقدمة بالمرحلة الخامسة والأخيرة للمشروع.



وأشار إلى أن المشروع يوفر حتى الآن 24000 وظيفة، منوها بأن الوزارة تشارك ضمن مبادرة “حياة كريمة” بـ330 منفذًا لجمعيتي بإجمالي 990 فرصة عمل في 52 قرية، موزعة على 20 محافظة، وتم تنفيذ ذلك طبقًا لتوجيهات رئيس الجمهورية.

وتستهدف وزارة التموين والتجارة الداخلية تغطية القرى الأكثر احتياجًا وقرى المبادرة الرئاسية، ضمن مبادرة “حياة كريمة”، من خلال افتتاح منافذ تابعة لمشروع جمعيتي، في إطار خطة الدولة لتوفير فرص العمل والحد من البطالة.

كان الدكتور أحمد كمال، معاون وزير التموين، مدير مشروع جمعيتي، قد أصدر قرارًا لمديري مديريات التموين والتجارة الداخلية وشركتي الجملة (العامة - المصرية) يتيح لمن يرغب من البدالين التموينين بالتحويل والانضمام لمشروع جمعيتي، تنفيذًا لتعليمات الوزير.

وأضاف أنه جار حاليًا مراجعة وفحص طلبات المرحلة الخامسة، حيث تم التوجيه لمديري المديريات بفحص الطلبات المقدمة ومراجعة تقديم أصحابها المستندات المطلوبة وحال استيفاء شروط التقدم يتم إجراء المعاينة المبدئية، وبعد ذلك تتم مراجعة استيفاء المنفذ الشروط، وخاصة شرط المسافة والمتوسط ورخصة المنفذ ورخصة المبني أو العقار.

وأشار إلى أنه ستتم خلال الفترة المقبلة مراجعة كل الطلبات المقدمة ومدى مطابقتها شروط المعاينة المبدئية والنهائية، وبعد ذلك يتم التوجه للشركات بتوقيع العقود وتفعيل الماكينات بعد قيام المستوفين للشروط بعمل التشطيبات اللازمة لتدخل المنافذ المقبولة الخدمة خلال الشهرين المقبلين.