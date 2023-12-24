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رئيس التحرير
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تعليم

تمريض الفيوم تُنفّذ سيناريو خطة إخلاء الطوارئ

عميدة كلية التمريض
عميدة كلية التمريض بجامعة الفيوم أثناء اللقاء

نظمت كلية التمريض بجامعة الفيوم  سيناريو خطة الإخلاء والطوارئ تحت رعاية الدكتور ياسر مجدي حتاته، رئيس جامعة الفيوم، وبإشراف الدكتور عاصم العيسوي، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة  غادة الجلاد، المشرفة على كلية التمريض.

حضر الفعالية الدكتورة  أمل إبراهيم، وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والعقيد إسلام حمدي من ضباط الحماية المدنية، والدكتورة انعام حمزة، مدير وحدة الأزمات والكوارث بالكلية، إلى جانب أعضاء هيئة التدريس والعاملين وأعضاء الحماية المدنية والطلاب، وذلك اليوم الأحد الموافق ٢٤ ديسمبر ٢٠٢٣م بالكلية.

أوضحت الدكتورة  أمل إبراهيم أن هدف خطة الإخلاء هو تعريف الجميع بكيفية التصدي للحالات الطارئة والتعامل معها لتوفير الحماية الشاملة.

وأشارت إلى أن الخطة تتضمن تدريب فرق الطوارئ على إخلاء المبنى واتخاذ الإجراءات الضرورية لضمان سلامة الجميع، مع تحديد الأدوار التي يجب اتباعها أثناء الخروج من المنشأة.

كما قام ممثلو الحماية المدنية بشرح خطة العمل وتوزيع الأدوار لمواجهة الكوارث، مع تقسيم فرق العمل إلى مجموعات تتضمن قادة المجموعات وأعضاءها، وشملت هذه المجموعات المعاونين والفنيين لفصل التيار الكهربائي وتشغيل أجهزة الإنذار والإرشاد والتوجيه لتنفيذ نقاط التجمع والتوجيه إلى النقاط الآمنة ومجموعة المواجهة والمكافحة للإطفاء ومجموعة التجميع والتفتيش لتجميع الحالات وتقديم الإسعافات الأولية.

وخلال تنفيذ خطة الإخلاء، قام ممثلو الحماية المدنية بمحاكاة مصغرة للحرائق وعقد محاضرة للتوجيه والإرشاد لفرق العمل، التي تضم أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب.

 

 

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