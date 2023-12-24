وزير العمل يتابع إطلاق المنصة الإلكترونية للعمالة غير المنتظمة

استكمل حسن شحاتة وزير العمل، اليوم ، اجتماعاته مع المُختصين بشؤون العمالة غير المنتظمة، وبملف التحول الرقمى، واستمع إلى الإجراءات التنفيذية التي بدأت بالفعل ،بشأن "المنصة الإلكترونية"، التي تهدف إلى تقديم خدمات للعمالة غير المنتظمة إلكترونياً، وذلك من كافة جوانبها "المالية والفنية وقواعد البيانات"،تماشيًا مع سياسات الوزارة نحو التحول الرقمى، بهدف ميكنة المنظومة لتسهيل إجراءات تسجيل البيانات والمعلومات،على المقاولين، وأصحاب الأعمال والشركات الوسيطة التي يعمل بها عمالة غير منتظمة،وتسهيل كافة الإجراءات وبيانات التسجيل .

وأشار إلى أن هذه المنصة الإلكترونية الجديدة سوف تَضّمن صحة، ودقة قاعدة البيانات،مما سيترتب عليه تقديم الخدمات بشكل دقيق وسريع ولائق ،تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي ؛كما وجه الوزير بسرعة تجهيز مديريات العمل لتسهيل التعامل مع "المنظومة الجديدة" .

وشاهد الوزير مع المختصين عرض عن كيفية دخول المقاولين لتسجيل بياناتهم على المنصة المُزمع إطلاقها تمهيدًا للحصول على الخدمة الكترونيًا تماشيًا مع توجه الدولة المصرية نحو التحول الرقمي، موجهًا بسرعة البدء في إطلاق بث تجريبي للمنصة على عدد من المحافظات بالتوالي ، والعمل على تذليل كافة العقبات التي قد تظهر أثناء البث التجريبي لضمان تحقيق المنصة لهدفها على أكمل وجه.

حضر اللقاء اللواء أسامة فرج مستشار الوزير للتخطيط الاستراتيجي، وإيهاب عبد العاطي المستشار القانوني للوزير، ومنال عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، وأمال عبد الموجود رئيس الإدارة المركزية لكتنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي، وحسين صبري البكباشي مستشار الوزارة للمعلومات والتحول الرقمي،وشيماء محمود مدير عام المكتب الفني للوزير، ومحمد كمال مدير عام الإدارة العامة للبنية الأساسية وتأمين المعلومات، والمهندس محمد كمال مدير مديرية العمل بالأسكندرية، والشيماء عبد الله مدير عام الادارة العامة لشؤون العمالة غير المنتظمة.