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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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خطوات الحصول على سيارات المعاقين في 2024.. وتسهيلات من وزارة التضامن الاجتماعي

صور ارشيفية
صور ارشيفية

تماشيًا مع رؤية وزارة التضامن الاجتماعي في تقديم أقصى درجات التيسيرات والدعم للأفراد ذوي الإعاقة، أتت إجابتها على الأسئلة المتكررة حول كيفية الحصول على سيارات المعاقين في عام 2024. 

ويهدف هذا التقرير إلى توضيح الشروط والخطوات اللازمة للحصول على هذه السيارات والتي تشمل التعيين، والإعفاءات الجمركية، والتسهيلات الأخرى.
 

 

شروط الحصول على سيارات المعاقين في 2024

1. حامل بطاقة الخدمات المتكاملة

وفقًا لوزارة التضامن الاجتماعي، يشترط على المتقدم أن يكون حاملاً لبطاقة الخدمات المتكاملة، التي تُعد الوثيقة الرسمية التي تُثبت حقه في الحصول على الخدمات المقدمة لذوي الإعاقة.

2. تقرير طبي مطابق

يتوجب أن تكون التجهيزات الخاصة بالسيارة مطابقة لتقرير طبي أعده القومسيون المختصون، حيث يُجرى كشف طبي للتحقق من صحة ومطابقة هذه التجهيزات.
 

وزارة التضامن المعاقين سيارات المعاقين السيارات الإعفاءات الجمركية التسهيلات

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