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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أستاذ بالقومي للبحوث يوضح أفضل الأغذية والمشروبات الصحية المناسبة لفصل الشتاء

مشروبات الشتاء
مشروبات الشتاء

كشف الدكتور حسن حسونه، أستاذ التغذية بالمركز القومي للبحوث أفضل الأغذية والمشروبات الصحية المناسبة لفصل الشتاء، موجها بعض الإرشادات من بينها:


- للوقاية من حالات الإصابة بنزلات البرد والإصابة بالأنفلونزا وللمحافظة على الجسم دافئا يستعان بعدة وسائل منها شرب مشروبات ساخنة أو تناول بعض الأغذية التي تساعد على دفء الجسم بإمداده بالطاقة اللازمة ومنها.
-الخضراوات والفواكه الموسمية: طازجة ونكهاتها وتوافر العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم في فصل الشتاء

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بينما أوضح أنه يعتبر تناول هذه الأغذية أفضل طريقة للتكيف مع تغير الطقس وتعزيز جهاز المناعة ومن أمثلتها:


*-الخضراوات الجذرية: ومنها الفجل واللفت والقلقاس والبطاطا الحلوة تكون مهمة في فصل الشتاء لأنها تساعد الجسم على انتاج الطاقة والتمثيل الغذائي وتأخذ وقت أطول في الهضم ويمكن ان تساعد في رفع درجة حرارة الجسم. 


*الخضراوات الورقية: مثل السبانخ والبروكلي والخبيزة والتي تعتبر مصادر غنية بالفيتامينات والاملاح المعدنية والتي تدعم صحة الجهاز الهضمي وتساهم في الوقاية من نزلات البرد.
 

* الفاكهة الحمضية مثل البرتقال و اليوسفي، والجريب فروت و الجوافة التي تتميز بارتفاع محتواها من فيتامين ج  وتتميز بأنها  تقاوم البردحيث يعمل  فيتامين ج على تعزيز جهاز المناعة ويحفز انتاج خلايا الدم البيضاء التي تكافح الالتهابات والتغلب على العدوى الميكروبية.


*الموز: يحتوي على فيتامين ب والماغنسيوم الذى يساعد الغدد التي تنظم درجة حرارة الجسم على القيام بوظيفتها كما يحتوى الموز على عنصر البوتاسيوم الذى يعمل على خفض ضغط الدم.
 

*الفاكهة الجافة: مثل القراصيا والتمر والتين وتعمل على توليد الطاقة في الجسم ويجب تحديد الكمية المتناولة من هذه الأنواع 
 

- مشروب القرفة:  يتميز باحتوائه على العديد من مضادات الأكسدة والخصائص المضادة للالتهابات و خفض مخاطر الإصابة بأمراض القلب وخفض مستوى سكر الدم كما يعمل على زيادة التمثيل الغذائي وبذلك تحافظ على الجسم دافئا.
 

-مشروب السحلب: مشروب لذيذ الطعم و غني بالمواد النشوية ويضاف له المكسرات وجوز الهند فهو منشط عام للجسم، ومقوٍى للدورة الدموية، مما يجعل من يشربه يشعر بالدفء وذلك لاحتوائه على مواد تمنح الجسم الطاقة والتدفئة.
 

-الشوفان: يعتبر الشوفان من الحبوب الكاملة يحتوى على الكربوهيدرات المعقدة  التي تكون الألياف الغذائية و الذى يشعر من يتناوله بالشبع والدفء لمدة أطول وهو يعمل على  خفض مستوى الكولسترول في الدم، ويقي من حدوث الإمساك. 
 

- الزنجبيل: الزنجبيل مفيد لصحة الجهاز الهضمي حيث يساعد على الهضم ويعتبر الزنجبيل من أفضل المشروبات الساخنة التي ينُصح بتناولها خلال فصل الشتاء، حيث يعمل على توليد الطاقة والشعور بالدفء، كما يعمل على إذابة الدهون المتراكمة في النسيج الدهني في الجسم.
 

- البيض: يحتوي على جميع الأحماض الأمينية الأساسية التي لا يستطيع الجسم تكوينها ويعتبر مصدر للطاقة فيحفظ الجسم دافئا ويحتوى على حوالى 12% بروتين بالإضافة الى محتواه من الحديد والزنك والفيتامينات ويمكن للبيض مساعدة الجسم في مقاومة العدوى.
 

- الأغذية الغنية في الحديد: مثل الكبدة والبيض واللحوم الحمراء الخالية من الدهون تعتبر مصادر جيدة للحديد الذى يعمل على الوقاية من امراض الأنيميا و امراض نقص الحديد التي يشعر المصابين بها بالبرودة في اليدين والقدمين حيث يحمل الحديد الأوكسجين الى جميع أجزاء الجسم وهو عنصر مهم في تعزيز مناعة الجسم.

أستاذ التغذية بالمركز القومى للبحوث الإصابة بنزلات البرد الأغذية والمشروبات الدكتور حسن حسونه

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