تشغيل سيارة المركز التكنولوجي المتنقل لتقديم خدمات المواطنين بكفر الشيخ.. صور

تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأحد، خدمات سيارة المركز التكنولوجي المتنقلة لتقديم خدمة تراخيص المحال التجارية للتيسير على المواطنين وأصحاب المحال التجارية، وعدم تكبدهم الانتقال للمركز التكنولوجي بالمدينة، للاستفادة من خدمات المراكز التكنولوجية، والتي استهدفت المحال التجارية بعدد من شوارع مدينتي كفر الشيخ ودسوق لتقديم كافة الخدمات الحكومية.

قال محافظ كفر الشيخ، إنه تم تسيير عمل سيارة المركز التكنولوجي المتنقل، اليوم بمدينتي كفر الشيخ ودسوق لإصدار جميع الخدمات والتراخيص التي يقدمها المركز الثابت من خدمات، مما يضمن إتاحتها بكل سهولة، لافتاً إلى أن سيارة الخدمات المتعددة للمركز التكنولوجي المتنقل، مزودة بطاقم عمل مكون من موظفي شباك وموظف خزانة إلكتروني ليتم الدفع إلكترونياً من خلال الفيزا، وماكينة نداء آلى لترتيب دور متلق الخدمة، لمواكبة للتطور التكنولوجي نحو التحول الرقمي، وميكنة الخدمات الحكومية، وتنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية في تيسير الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكداً على إنهاء الطلبات المقدمة من المواطنين وأصحاب المحال التجارية في الوقت المحدد للخدمة.

وأكد عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، أن المراكز التكنولوجية تقدم 142 خدمة، على منظومة تطوير خدمات المحليات من خلال 14 مركزاً بمدن المحافظة، فضلاً عن المركز التكنولوجي بديوان عام المحافظة، وعدد 5 مراكز تكنولوجية بالوحدات المحلية للقرى (القرى الرئيسية)، بمركز مطوبس، ضمن مبادرة "حياة كريمة".

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