نوع بذور غير شائع يساعد في نقص الوزن ويحمى من الشيخوخة

بذور الشيا هي بذور صغيرة موطنها الأصلي المكسيك وأمريكا الوسطى وهي مصدر غني بالعديد من العناصر الغذائية، بما في ذلك الألياف والدهون الصحية والأحماض الأمينية والبروتين لكنها غير شائعة الاستخدام في البلاد العربية.

ووفقا لما جاء في موقع "ويبمد "فإن الفوائد الصحية المحتملة لتناول بذور الشيا تشمل التالي:

تحسين صحة القلب:

تحتوي بذور الشيا على نسبة عالية من الدهون الصحية، وخاصةً أحماض أوميجا 3 الدهنية، وأظهرت الدراسات أن أحماض أوميجا 3 الدهنية يمكن أن تساعد في خفض ضغط الدم ومستويات الكوليسترول، مما قد يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.



فقدان الوزن:

يمكن أن تساعد الألياف الموجودة في بذور الشيا في الشعور بالشبع، مما قد يساعد في تقليل تناول السعرات الحرارية وفقد الوزن.

تحسين صحة الجهاز الهضمي:

تحتوي بذور الشيا على نسبة عالية من الألياف، مما يساعد في تعزيز حركة الأمعاء المنتظمة وتقليل خطر الإصابة بالإمساك.

تعزيز صحة العظام:

تحتوي بذور الشيا على نسبة عالية من الكالسيوم، وهو معدن مهم لصحة العظام.

تحسين صحة البشرة:

تحتوي بذور الشيا على مضادات الأكسدة التي يمكن أن تساعد في حماية البشرة من التلف

ويوصى الخبراء بتناول 28 جرامًا من بذور الشيا يوميًا ومع ذلك، من المهم البدء بكمية صغيرة وزيادة الكمية تدريجياً لتجنب أي آثار جانبية محتملة، مثل الغازات أو الإمساك.