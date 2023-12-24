عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حزب الله يقصف مواقع الاحتلال.. والجيش الإسرائيلي يرد

أرشيفية
أرشيفية

أعلن حزب الله اللبناني، اليوم الأحد، استهداف تجمع لجنود إسرائيليين في قلعة هونين بالأسلحة المناسبة، ولم يكشف عما إذا كان الاستهداف أسفر عن سقوط جرحى أو قتلى.

بدوره، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إنه قصف مواقع حزب الله في لبنان ردا على الهجمات، “لإزالة التهديدات” في عدد من المناطق على طول الحدود.

وأضاف جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنه قصف أيضًا مواقع الإطلاق بالمدفعية.

وكان حزب الله اللبناني، أعلن اليوم، الأحد، استهداف موقع الضهيرة التابع لجيش الاحتلال الإسرائيلي بالأسلحة المناسبة.

إرجاء جنود الاحتياط الطلاب..إسرائيل تعلن موعدًا جديدًا لانطلاق العام الدراسى بالجامعات

أصبحت أكثر تدميرا.. ارتفاع كبير بكثافة الهجمات السيبرانية ضد إسرائيل

وقال حزب الله: “استهدفنا مستوطنة "أفيفيم"، وأصبنا أحد المباني فيها، وحققنا إصابات مؤكدة”.

حزب الله لبنان الاحتلال الاسرائيلي جيش الاحتلال الإسرائيلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد فضل: واقعة وليد أزارو تثبت ضرورة تواجد المدير الرياضي

1000 جنيه|الذهب يتحرك إلى أعلى قيمة في تاريخه محليًا.. وعيار 21 الآن مفاجأة

تعليق صادم من فيتوريا على اعتزال طارق حامد اللعب الدولي

بعد وصوله لرقم قياسي.. مفاجأة غير متوقعة في سعر الذهب الآن بمصر

الكيلو نزل 25 جنيها.. انتهاء أزمة البصل رسميا بعد ضبط المحتكرين

اعرف حقيقة صرف زيادة المعاشات في يناير 2024

كيف تصلي على النبي 70 ألف مرة في دقيقة؟.. علي جمعة يوضح

جدول امتحانات نصف العام 2024 بالقاهرة لجميع الصفوف الدراسية.. تفاصيل

موضوعات متعلقة

القسام تقصف قوة إسرائيلية خاصة من 10 جنود داخل مبنى بجحر الديك

كتائب القسام تعلن قنص 3 جنود إسرائيليين بمخيم جباليا في غزة

ضربة قوية.. بورصة تل أبيب تتكبد خسائر كبيرة

الاحتلال يستعر ويعلن استعداده لتوسيع هجومه البري بخان يونس

إصابات مؤكدة.. حزب الله يقصف أهدافا لجيش الاحتلال الإسرائيلي

لاحتواء روسيا.. أوكرانيا تعلن موعد التعبئة الشاملة للجيش

حماس تدعو إلى الضغط على الاحتلال للكشف عن مصير مئات الفلسطينيين المعتقلين

الجيش الصومالي يطلق عملية جديدة ضد مسلحي الشباب وسط البلاد

ترشيحاتنا

منطقة تطالب بها روسيا وكندا.. أمريكا توسع مساحة أراضيها |تفاصيل

أسعار العملات العربية.. استقرار الريال وتباين الدينار الكويتي اليوم الأحد

5256 شقة.. تفاصيل وحدات الإسكان بـ سكن لكل المصريين

لإحباط هجمات مخطط لها.. ألمانيا والنمسا تشددان قبضتهما الأمنية عشية عيد الميلاد

صحة غزة: المنظومة الطبية في الجنوب تنهار.. والشمال بلا خدمات إطلاقا

«زيلينسكي» قد يرحل قريبًا| الخطايا الخمس للرئيس الأوكراني.. والسخط الشعبي يتزايد ضده


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حقيقة عروض الاحتراف لـ محمد الشناوي.. هل يرحل الإخطبوط عن عرين الاهلي؟

وفاة مدير نادى شهير بعد فوز فريقه.. والسبب حالة طبية غريبة

أميرة الذهب تشعل السوشيال ميديا.. فما قصتها؟

لمرضى القلب والشرايين .. الدكتور جمال شعبان يقدّم روشتة بالأطعمة والمشروبات الضارة

فيديو

1000 جنيه.. الذهب يتحرك إلى أعلى قيمة في تاريخه محليًا.. وعيار21 مفاجأة

سألته عن أمبر هيرد.. ياسمين صبرى تكشف كواليس لقائها بالنجم جونى ديب

فيتوريا يفجر مفاجأة عن خططه مع منتخب مصر وضم لاعبين جدد قبل كأس العالم 2026 «فيديوجراف»

جوري بكر تتفوق على «أبو عبيدة» في تريندات 2023.. ما القصة؟ «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: يا صاحب السمو.. هذا ما تحتاجه الكويت

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ٣٦٥ يوم وداع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا بطولة السوبر المصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: قلى البيض وشواء الميركافا

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حياتنا بين الحنين والرجاء

هند عصام

هند عصام تكتب: ابن رمسيس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: انسانيتي ليست كما أريد

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: لماذا لا توقف واشنطن الحرب على غزة؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ