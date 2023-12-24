حزب الله يقصف مواقع الاحتلال.. والجيش الإسرائيلي يرد

أعلن حزب الله اللبناني، اليوم الأحد، استهداف تجمع لجنود إسرائيليين في قلعة هونين بالأسلحة المناسبة، ولم يكشف عما إذا كان الاستهداف أسفر عن سقوط جرحى أو قتلى.

بدوره، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إنه قصف مواقع حزب الله في لبنان ردا على الهجمات، “لإزالة التهديدات” في عدد من المناطق على طول الحدود.

وأضاف جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنه قصف أيضًا مواقع الإطلاق بالمدفعية.

وكان حزب الله اللبناني، أعلن اليوم، الأحد، استهداف موقع الضهيرة التابع لجيش الاحتلال الإسرائيلي بالأسلحة المناسبة.

وقال حزب الله: “استهدفنا مستوطنة "أفيفيم"، وأصبنا أحد المباني فيها، وحققنا إصابات مؤكدة”.