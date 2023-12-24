"التعليم العالي" تعلن نتائج بطولة البلياردو للجامعات والمعاهد العليا

نظم الاتحاد الرياضي المصري للجامعات، فعاليات بطولة الجامعات والمعاهد العليا المصرية للبلياردو، بدورة الشهيد الرفاعي (٥١)، بالتعاون مع الجامعة الأمريكية بالقاهرة، والاتحاد المصري للبلياردو، وذلك على ملاعب الجامعة الأمريكية بالقاهرة.

وشارك في الدورة، 47 طالبًا وطالبة من 11 جامعة مصرية، و13 مشرفًا ومشرفة، جاء ذلك برعاية أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة.

وأسفرت نتائج البطولة عن:

** نتائج بطولة البلياردو pool 9 طلبة:

- المركز الأول: أحمد محمد أحمد (جامعة الإسكندرية)

- المركز الثاني: علي حسام علي (جامعة الإسكندرية)

- ⁠المركز الثالث: عبد الرحمن عطيه (جامعة الإسكندرية)

- المركز الثالث مكرر: محمد أسامه بدر (الجامعة المصرية للتعليم الإلكتروني)

** نتائج بطولة البلياردو pool 9 طالبات:

- المركز الأول: جنى أشرف (جامعة حلوان)

- المركز الثاني: بونيتا جورج (جامعة السلام)

- المركز الثالث: سمية حمادة (جامعة السلام)

- المركز الثالث مكرر: ميرنا محمد (جامعة حلوان)

** نتائج بطولة البلياردو سنوكر طلبة:

- المركز الأول: عمر رامي (الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري)

- المركز الثاني: محمد حسام (التعليم العالي)

- المركز الثالث: جون كمال (الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري)

- المركز الثالث مكرر: عبد الله جمال (التعليم العالي)

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