إجراء عسكري عاجل من جيش الاحتلال بسبب أنفاق حزب الله

قال قائد المنطقة الشمالية بجيش الاحتلال الإسرائيلي، أوري جوردين، اليوم الأحد، إن هناك مخاوف كبيرة لدي المستوطنين علي الحدود اللبنانية من تهديد أنفاق حزب الله بعد اكتشاف نفق حماس الضخم في قطاع غزة.

وأضاف جوردين، أن “جنود الجيش الإسرائيلي يجرون عمليات تفتيش كبيرة من أجل العثور على البنية التحتية من أي نوع، فوق وتحت الأرض. إذا وجدنا تهديدا هناك، فلن نخفيه عن أي شخص”.

ولفت إلي أن “النشاط العسكري يركز على جهود كبيرة لإزالة جميع التهديدات على طول الحدود، بهدف تقويض قدرات حزب الله استعدادا لإطلاق حملة محتملة”.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن حزب الله اللبناني، استهداف تجمع لجنود إسرائيليين في قلعة هونين بالأسلحة المناسبة، ولم يكشف عما إذا كان الاستهداف أسفر عن سقوط جرحى أو قتلى.

بدوره، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إنه قصف مواقع حزب الله في لبنان ردا على الهجمات، “لإزالة التهديدات” في عدد من المناطق على طول الحدود.

وأضاف جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنه قصف أيضًا مواقع الإطلاق بالمدفعية.

وكان حزب الله اللبناني، أعلن اليوم، الأحد، استهداف موقع الضهيرة التابع لجيش الاحتلال الإسرائيلي بالأسلحة المناسبة.