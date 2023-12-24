عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

هآرتس: حالة الحرب كما هي.. وحماس لا تظهر مؤشرات على الاستسلام قريبا

الجيش الإسرائيلي
الجيش الإسرائيلي

قال المحلل العسكري الإسرائيلي عاموس هرئيل، إنه بعد أكثر من شهرين ونصف لا تزال حالة الحرب في قطاع غزة كما هي، مشيرا إلي أن حركة حماس الفلسطينية لا تظهر مؤشرات على الاستسلام في المدى القريب.

وحسب صحيفة “هآرتس” العبرية، قال هرئيل، إن “أهداف الحرب التي أعلنت بصوت مرتفع لا تزال بعيدة عن التحقيق”.

بدورها، أعلنت سرايا القدس، الذراع العسكري لحركة الجهاد في فلسطين، اليوم الأحد، استهداف 3 آليات عسكرية للاحتلال بقذيفتي "RPG" وعبوة العمل الفدائي في محاور الزيتون والشجاعية شرق مدينة غزة.

وقالت سرايا القدس، في بيان عسكري: “استهدفنا 3 آليات عسكرية للاحتلال بقذيفتي "RPG" وعبوة العمل الفدائي في محاور الزيتون والشجاعية شرق مدينة غزة”.

المتحدث باسم الحوثيين يهدد أمريكا: البحر الأحمر سيتحول لـ "ساحة مشتعلة"

مجموعات مرتبطة بإيران وحزب الله.. مفاجأة بشأن الهجمات السيبرانية على إسرائيل

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت كتائب القسام، الذراع العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية “حماس”، استهداف قوة إسرائيلية خاصة مكونة من 10 جنود، بعد تحصنهم داخل مبنى في منطقة جحر الديك بقذيفة "TBG" مضادة للتحصينات.

وقالت القسام، في بيان عسكري: “استهدفنا قوة إسرائيلية خاصة مكونة من 10 جنود، بعد تحصنهم داخل مبنى في منطقة جحر الديك بقذيفة "TBG" مضادة للتحصينات، وأوقعنا أفراد القوة بين قتيل وجريح”.

حماس إسرائيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بتعليمات من الخطيب.. أحمد الطيب يعلن عن مفاجأة لإمام عاشور

محمد فضل: واقعة وليد أزارو تثبت ضرورة تواجد المدير الرياضي

إعلامي شهير يتعرض لحادث سير ونقله للمستشفى

بعد وصوله لرقم قياسي.. مفاجأة غير متوقعة في سعر الذهب الآن بمصر

الكيلو نزل 25 جنيها.. انتهاء أزمة البصل رسميا بعد ضبط المحتكرين

تعليق صادم من فيتوريا على اعتزال طارق حامد اللعب الدولي

كيف تصلي على النبي 70 ألف مرة في دقيقة؟.. علي جمعة يوضح

اعرف حقيقة صرف زيادة المعاشات في يناير 2024

موضوعات متعلقة

بعبوات العمل الفدائي.. سرايا القدس تستهدف 3 آليات عسكرية إسرائيلية

بعد جهود التخلص من الدولار.. ارتفاع حصة عملة جديدة في المدفوعات العالمية

أوكرانيا تكشف موعد تسريح المجندين بشكل كامل

إجراء عسكري عاجل من جيش الاحتلال بسبب أنفاق حزب الله

الاتحاد الأوروبي: روسيا ستنتصر بحرب أوكرانيا في هذه الحالة فقط

منطقة تطالب بها روسيا وكندا.. أمريكا توسع مساحة أراضيها |تفاصيل

صحة غزة: المنظومة الطبية في الجنوب تنهار.. والشمال بلا خدمات إطلاقا

حزب الله يقصف مواقع الاحتلال.. والجيش الإسرائيلي يرد

ترشيحاتنا

السعودية تنظم أكبر حدث لملاكمة الوزن الثقيل في التاريخ| فيديو

هقتـ.لك.. سر رسالة تهديد ريهام سعيد وياسمين صبري ومي عمر وفنانة شهيرة

هدد 10 فنانات غيرها.. اعترافات مجنون ريهام سعيد بعد توعده بقـ.ــتلها

أغرب حمل وولادة في العالم.. أم تضع طفلين على يومين متتاليين «فيديوجراف»

عبد المنعم السيد: الدولة توفر مزايا وتحفيزات لتهيئة المناخ أمام القطاع الخاص

جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول 2024 بالقاهرة تثير الجدل|وأمهات مصر: نطالب بتعديلها


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حقيقة عروض الاحتراف لـ محمد الشناوي.. هل يرحل الإخطبوط عن عرين الاهلي؟

وفاة مدير نادى شهير بعد فوز فريقه.. والسبب حالة طبية غريبة

أميرة الذهب تشعل السوشيال ميديا.. فما قصتها؟

لمرضى القلب والشرايين .. الدكتور جمال شعبان يقدّم روشتة بالأطعمة والمشروبات الضارة

فيديو

التمويل العقاري بالبنوك .. فرص وتقسيط حتى 20 عاما

الجو هيبقى بارد| تحذير من طقس الساعات المقبلة.. وأمطار وشبورة بهذه المناطق

3 هدايا من الحكومة أول يناير 2024.. زيادة المعاشات والمرتبات وخفض الأسعار

1000 جنيه.. الذهب يتحرك إلى أعلى قيمة في تاريخه محليًا.. وعيار21 مفاجأة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: يا صاحب السمو.. هذا ما تحتاجه الكويت

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ٣٦٥ يوم وداع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا بطولة السوبر المصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: قلى البيض وشواء الميركافا

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حياتنا بين الحنين والرجاء

هند عصام

هند عصام تكتب: ابن رمسيس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: انسانيتي ليست كما أريد

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: لماذا لا توقف واشنطن الحرب على غزة؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ