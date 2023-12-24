هآرتس: حالة الحرب كما هي.. وحماس لا تظهر مؤشرات على الاستسلام قريبا

قال المحلل العسكري الإسرائيلي عاموس هرئيل، إنه بعد أكثر من شهرين ونصف لا تزال حالة الحرب في قطاع غزة كما هي، مشيرا إلي أن حركة حماس الفلسطينية لا تظهر مؤشرات على الاستسلام في المدى القريب.

وحسب صحيفة “هآرتس” العبرية، قال هرئيل، إن “أهداف الحرب التي أعلنت بصوت مرتفع لا تزال بعيدة عن التحقيق”.

بدورها، أعلنت سرايا القدس، الذراع العسكري لحركة الجهاد في فلسطين، اليوم الأحد، استهداف 3 آليات عسكرية للاحتلال بقذيفتي "RPG" وعبوة العمل الفدائي في محاور الزيتون والشجاعية شرق مدينة غزة.

وقالت سرايا القدس، في بيان عسكري: “استهدفنا 3 آليات عسكرية للاحتلال بقذيفتي "RPG" وعبوة العمل الفدائي في محاور الزيتون والشجاعية شرق مدينة غزة”.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت كتائب القسام، الذراع العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية “حماس”، استهداف قوة إسرائيلية خاصة مكونة من 10 جنود، بعد تحصنهم داخل مبنى في منطقة جحر الديك بقذيفة "TBG" مضادة للتحصينات.

وقالت القسام، في بيان عسكري: “استهدفنا قوة إسرائيلية خاصة مكونة من 10 جنود، بعد تحصنهم داخل مبنى في منطقة جحر الديك بقذيفة "TBG" مضادة للتحصينات، وأوقعنا أفراد القوة بين قتيل وجريح”.