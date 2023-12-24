رغم الأمطار .. بوغاز ميناء دمياط يستقبل 9 سفن

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً اعلاميا جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 9 سفن.

بينما غادر عدد 9 سفن ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 34 سفينة .

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 19916 طن تشمل : 479 طن اسمنت معبأ و 6109 طن يوريا و 12830 طن ملح صب و 448 طن ملح معبأ و 50 طن رمل .

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 26756 طن تشمل : 5228 طن قمح و 7672 طن خردة و 5957 طن حديد و 4183 طن ذرة و 3716 طن بضائع متنوعة.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 536 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 299 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1413 حاوية مكافئة .



ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 139452 طنًا ... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 306068 طنًا .



كما غادر عدد 4 قطار بحمولة إجمالية 5074 طن قمح متجهين إلى صوامع كفر الشيخ و كوم ابو راضي و شبرا ، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 1825 شاحنة .