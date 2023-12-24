عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رغم الأمطار .. بوغاز ميناء دمياط يستقبل 9 سفن

ميناء دمياط
ميناء دمياط

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً اعلاميا جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 9 سفن.

بينما غادر عدد 9 سفن ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 34 سفينة .
وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 19916 طن تشمل : 479 طن اسمنت معبأ و 6109 طن يوريا و 12830 طن ملح صب و 448 طن ملح معبأ و 50 طن رمل .
كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 26756 طن تشمل : 5228 طن قمح و 7672 طن خردة  و 5957 طن حديد و 4183 طن ذرة  و 3716 طن بضائع متنوعة.
بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 536 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 299 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1413 حاوية مكافئة .


ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 139452 طنًا ... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 306068 طنًا .


كما غادر عدد 4 قطار بحمولة إجمالية 5074 طن قمح متجهين إلى صوامع كفر الشيخ و كوم ابو راضي و شبرا ، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 1825 شاحنة .

دمياط البضائع العامة الشاحنات الحبوب والغلال القطاع الخاص المركز الاعلامي هيئة ميناء دمياط هيئة ميناء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بتعليمات من الخطيب.. أحمد الطيب يعلن عن مفاجأة لإمام عاشور

محمد فضل: واقعة وليد أزارو تثبت ضرورة تواجد المدير الرياضي

إعلامي شهير يتعرض لحادث سير ونقله للمستشفى

بعد وصوله لرقم قياسي.. مفاجأة غير متوقعة في سعر الذهب الآن بمصر

الكيلو نزل 25 جنيها.. انتهاء أزمة البصل رسميا بعد ضبط المحتكرين

تعليق صادم من فيتوريا على اعتزال طارق حامد اللعب الدولي

كيف تصلي على النبي 70 ألف مرة في دقيقة؟.. علي جمعة يوضح

تحرك عاجل من تركيا وفلسطين بعد تصريحات إسرائيل عن ضرب غزة بالنووي

موضوعات متعلقة

12 عيادة متنقلة للكشف على المواطنين بدمياط الجديدة

دمياط تتعرض لموجة من الطقس السيئ وسقوط أمطار غزيرة

لم يتأثر بالطقس.. ميناء دمياط يستقبل 6 سفن حاويات وبضائع عامة

دمياط تستقبل رئيس الخبراء اليابانيين بوحدة المدارس المصرية اليابانية

ضبط مصنع يعمل بدون ترخيص.. تحرير 629 محضرا تموينيا بدمياط

تأجيل نظر دعوى تزوير أرض مقابر السيالة لجلسة 18 يناير

المركز الـ 28.. جامعة دمياط في الإصدار الأول للتصنيف العربي ARU

طقس سيئ يضرب دمياط وتوقف رحلات الصيد.. صور

ترشيحاتنا

السعودية تنظم أكبر حدث لملاكمة الوزن الثقيل في التاريخ| فيديو

هقتـ.لك.. سر رسالة تهديد ريهام سعيد وياسمين صبري ومي عمر وفنانة شهيرة

هدد 10 فنانات غيرها.. اعترافات مجنون ريهام سعيد بعد توعده بقـ.ــتلها

أغرب حمل وولادة في العالم.. أم تضع طفلين على يومين متتاليين «فيديوجراف»

عبد المنعم السيد: الدولة توفر مزايا وتحفيزات لتهيئة المناخ أمام القطاع الخاص

جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول 2024 بالقاهرة تثير الجدل|وأمهات مصر: نطالب بتعديلها


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حقيقة عروض الاحتراف لـ محمد الشناوي.. هل يرحل الإخطبوط عن عرين الاهلي؟

وفاة مدير نادى شهير بعد فوز فريقه.. والسبب حالة طبية غريبة

أميرة الذهب تشعل السوشيال ميديا.. فما قصتها؟

لمرضى القلب والشرايين .. الدكتور جمال شعبان يقدّم روشتة بالأطعمة والمشروبات الضارة

فيديو

التمويل العقاري بالبنوك .. فرص وتقسيط حتى 20 عاما

الجو هيبقى بارد| تحذير من طقس الساعات المقبلة.. وأمطار وشبورة بهذه المناطق

3 هدايا من الحكومة أول يناير 2024.. زيادة المعاشات والمرتبات وخفض الأسعار

1000 جنيه.. الذهب يتحرك إلى أعلى قيمة في تاريخه محليًا.. وعيار21 مفاجأة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: يا صاحب السمو.. هذا ما تحتاجه الكويت

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ٣٦٥ يوم وداع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا بطولة السوبر المصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: قلى البيض وشواء الميركافا

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حياتنا بين الحنين والرجاء

هند عصام

هند عصام تكتب: ابن رمسيس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: انسانيتي ليست كما أريد

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: لماذا لا توقف واشنطن الحرب على غزة؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ