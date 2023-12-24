بابا الفاتيكان يوجه رسالة بشأن غزة وأوكرانيا عشية عيد الميلاد

طالب بابا الفاتيكان فرنسيس الثاني، المسيحيين بأن يفكروا في أولئك الذين يعانون في عيد الميلاد بسبب الحرب، في إشارة إلى سكان غزة والضفة الغربية المحتلة وأوكرانيا.

وحسب شبكة "سي إن إن" الأمريكية، قال البابا فرنسيس بعد أن ترأس صلاة التبشير الملائكي من ساحة القديس بطرس اليوم عشية عيد الميلاد اليوم، الأحد، "دعونا نكون بالقرب من إخوتنا وأخواتنا الذين يعانون بسبب الحرب".

وأضاف "دعونا نفكر في فلسطين وأوكرانيا، دعونا نفكر أيضًا في أولئك الذين يعانون بسبب البؤس والجوع والعبودية".

وحث المحتفلين بعيد الميلاد على الاحتفال ببساطة دون تبذير، ومشاركة الأمر مع من يفتقرون إلى الضروريات أو الرفقة.