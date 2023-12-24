نائب التنسيقية يطالب بتنويع الاستثمارات في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

أكد النائب محمد فريد، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على ضرورة مراجعة خطة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لجذب الاستثمارات.

وقال فريد، في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، أثناء مناقشة طلب مناقشة عامة لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن التوسع في المناطق الصناعية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس: "أشعر بالحزن الشديد بأن هناك إهدار لإمكانيات المنطقة المتميزة والوحيدة بالعالم".

وأضاف فريد، أن المشكلة ليست في غياب الحوافز لكن المشكلة في الأداء والإجراءات التنفيذية وبيئة الاقتصاد الكلي، ف⁠هناك ضعف في جذب الاستثمارات، 97 مشروع بقيمة 4.7 مليار دولار بمتوسط 46 مليون جنيه للمشروع، هذا رقم هزيل جداً، مشيراً إلى أن ⁠دخول المنطقة في استثمار داخل مصنع لعربات القطارات ليس دور الهيئة، وهو مزاحمة للقطاع الخاص، والمفروض أن يقوم به استثمار خاص، ويرسل إشارة شديدة السلبية للمستثمر.

وتابع: "هناك خلل في اجتذاب الاستثمارات ومن الخطورة تركز الاستثمارات الصينية دون غيرها في هذه المنطقة مما يضعف من تنافسيتها، لذلك يحب تنويع الاستثمار، وإعداد مذكرات التفاهم، والاتفاقات الإطارية لا تعبر عن حقيقة الاستثمارات الحقيقية المنفذة، مطالبا بضرورة إعلان الأرقام الحقيقية للاستثمارات المجتذبة.

واختتم نائب التنسيقية حديثه قائلا: "هناك حاجة لمراجعة خطة الهيئة، فكما ذكر في العرض التقديمي أن هناك مشروعات لبناء مستودعات لتصدير الأسمنت للاتحاد الأوروبي، بينما يواجه قطاع الأسمنت تحدي في قدرته التصديرية نتيجة اشتراطات آلية تعديل حدود الكربونCBAM الخاصة بالاتحاد الأوروبي".