عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

نائب التنسيقية يطالب بتنويع الاستثمارات في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

النائب محمد فريد
النائب محمد فريد

أكد النائب محمد فريد، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على ضرورة مراجعة خطة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لجذب الاستثمارات.

وقال فريد، في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، أثناء مناقشة طلب مناقشة عامة لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن التوسع في المناطق الصناعية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس: "أشعر بالحزن الشديد بأن هناك إهدار لإمكانيات المنطقة المتميزة والوحيدة بالعالم".

وأضاف فريد، أن المشكلة ليست في غياب الحوافز لكن المشكلة في الأداء والإجراءات التنفيذية وبيئة الاقتصاد الكلي، ف⁠هناك ضعف في جذب الاستثمارات، 97 مشروع بقيمة 4.7 مليار دولار بمتوسط 46 مليون جنيه للمشروع، هذا رقم هزيل جداً، مشيراً إلى أن ⁠دخول المنطقة في استثمار داخل مصنع لعربات القطارات ليس دور الهيئة، وهو مزاحمة للقطاع الخاص، والمفروض أن يقوم به استثمار خاص، ويرسل إشارة شديدة السلبية للمستثمر.

وتابع: "هناك خلل في اجتذاب الاستثمارات ومن الخطورة تركز الاستثمارات الصينية دون غيرها في هذه المنطقة مما يضعف من تنافسيتها، لذلك يحب تنويع الاستثمار، وإعداد مذكرات التفاهم، والاتفاقات الإطارية لا تعبر عن حقيقة الاستثمارات الحقيقية المنفذة، مطالبا بضرورة إعلان الأرقام الحقيقية للاستثمارات المجتذبة.

واختتم نائب التنسيقية حديثه قائلا: "هناك حاجة لمراجعة خطة الهيئة، فكما ذكر في العرض التقديمي أن هناك مشروعات لبناء مستودعات لتصدير الأسمنت للاتحاد الأوروبي، بينما يواجه قطاع الأسمنت تحدي في قدرته التصديرية نتيجة اشتراطات آلية تعديل حدود الكربونCBAM  الخاصة بالاتحاد الأوروبي".

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لمدة 3 مواسم | الزمالك يخطف صفقة الأهلي المنتظرة

بعد وصوله لرقم قياسي.. مفاجأة غير متوقعة في سعر الذهب الآن بمصر

بتعليمات من الخطيب.. أحمد الطيب يعلن عن مفاجأة لإمام عاشور

صفقة مدوية.. الزمالك يجدد لنجم الفريق قبل انتهاء عقده

محمد فضل: واقعة وليد أزارو تثبت ضرورة تواجد المدير الرياضي

إعلامي شهير يتعرض لحادث سير ونقله للمستشفى

انتهت الازمة.. أحمد حسن يعلن تجديد فتوح للزمالك

هل يجوز أن تمتنع المرأة عن زوجها خوفا من الاغتسال في البرد؟

ترشيحاتنا

مسئولة الاتصال بالهلال الأحمر: المستشفيات في شمال غزة خارج الخدمة

عمرو أديب يتحدث عن نهاية مسيرته الإعلامية.. ويكشف مفاجأة بشأن محطته الأخيرة

الأب سمح للدجال ممارسة الحرام مع ابنته من أجل استخراج الآثار..محاكمة عاجلة أمام الجنايات

شاهد|تعليقات لاعبي سيراميكا كيلوباترا على مواجهة الأهلي في السوبر المصري

ظاهرة جوية مؤثرة.. الأرصاد تحذر سكان القاهرة وعدد من المحافظات لهذا السبب

أول صورة من تجديد عقد أحمد فتوح مع الزمالك


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكيوى؟

فيديو اعتذار.. الزمالك يعلن تجديد عقد أحمد فتوح لمدة 3 سنوات

أفلامك في الكريسماس.. 5 سهرات في رأس السنة هاتغير مودك

هارولد بنتر الحائز على نوبل .. لماذا سمي بشاعر الصمت؟

فيديو

تهويل أم خطر حقيقي.. تطورات متحور كورونا الجديد والصحة تكشف التفاصيل

حاتم صلاح يوجه رسالة لـ رامي إمام بسب "أبو نسب" |خاص

في انتظاركم| رسالة عاجلة من كولر لجماهير الأهلي قبل مواجهة سيراميكا كليوباترا

مصر تفضح مخططات إثيوبيا : هدف سد النهضة سياسي لا تنموي «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: يا صاحب السمو.. هذا ما تحتاجه الكويت

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ٣٦٥ يوم وداع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا بطولة السوبر المصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: قلى البيض وشواء الميركافا

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حياتنا بين الحنين والرجاء

هند عصام

هند عصام تكتب: ابن رمسيس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: انسانيتي ليست كما أريد

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: لماذا لا توقف واشنطن الحرب على غزة؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ