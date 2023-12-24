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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

أستاذ علوم سياسية: ترتيبات تجرى حاليا للوصول إلى هدنة جديدة في غزة

غزة
غزة

كشف الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية، آخر تطورات الأوضاع في قطاع غزة والعدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

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وقال “الرقب”، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، عبر برنامج “صالة التحرير”، المذاع على قناة “صدى البلد”، إن العمل الآن يتم من أجل وقف الحرب على قطاع غزة ثم إعادة إعمارها من جديد بعد معاناة كبيرة جراء القصف الوحشي من الاحتلال الإسرائيلي على القطاع.

وتابع أستاذ العلوم السياسية، أن الدولة المصرية تبذل جهودا كبيرة لإنهاء الحرب على غزة، مشيرا إلى أن مصر دائما ما تقف بجوار الفلسطينيين والدفاع عن القضية الفلسطينية عبر تاريخها.

وأكد أن هناك خطوات وترتيبات تجرى حاليا من أجل الوصول إلى هدنة جديدة أو وقف إطلاق نار في قطاع غزة، مشيرا إلى أن الحديث الدائر عن هدنة مؤقتة لمدة شهر.

وأكمل أن الدولة المصرية، تناقش كافة الأطراف فما يتعلق بالقضية الفلسطينية وليس حدوث هدنة في قطاع غزة، لافتا إلى أن مصر الدولة ضالعة في ملف القضية الفلسطينية ووقف الحرب على قطاع غزة.
 


 

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