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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

قطع مياه الشرب عن بعض المناطق بالفيوم .. الثلاثاء

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

أصدرت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة الفيوم ، برئاسة المهندس / سيد عبد الجليل رئيس محلس ادارة الشركة ، بيانا عاجلا ، أعلنت فيه عن قطع المياه بالفيوم بعد غدا الثلاثاء من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساءا وذلك نظرا لأعمال الصيانه اللازمة لمحطة مياه العزب الجديدة المرحلة الاولى .

المناطق المتأثرة بقطع مياه الشرب

 

 واكد عبد الجليل بأن المناطق  المتأثرة بقطع مياه الشرب هى : مدينه الفيوم : جميع الأحياء

ومركز الفيوم : جميع قرى الفيوم ما عدا قرى دسيا ومناشى الخطيب وتوابعها 

ومركز اطسا:مركز اطسا بالكامل ما عدا قرى تطون وقصر الباسل والغرق والحجر وتوابعهم 

ومركز ابشواى : قرى العجميين وطبهار والنصارية وتوابعهم 

ومركز سنورس :قرى مطرطارس والكعابى وجرفس وابوعيطة وتوابعها 

مركز يوسف الصديق:قرى النزلة والحامولى والشواشنه وتوابعها 

ومركز طامية ضعف الضغوط بمناطق جبلة وكفر محفوظ ودار السلام والمعصرة

وطالب رئيس الشركة ، أصحاب المخابز والمستشفيات بأخذ التدابير اللازمة ، نحو حصولهم على مياه الشرب أثناء فترة الانقطاع .

مياه الفيوم: توقيع عقد مشروع توسعات وتحديث محطة معالجة صرف صحي قحافة

 

 

مياه الفيوم: توقيع عقد مشروع توسعات وتحديث محطة معالجة صرف صحي قحافة

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