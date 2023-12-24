قطع مياه الشرب عن بعض المناطق بالفيوم .. الثلاثاء

أصدرت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة الفيوم ، برئاسة المهندس / سيد عبد الجليل رئيس محلس ادارة الشركة ، بيانا عاجلا ، أعلنت فيه عن قطع المياه بالفيوم بعد غدا الثلاثاء من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساءا وذلك نظرا لأعمال الصيانه اللازمة لمحطة مياه العزب الجديدة المرحلة الاولى .

المناطق المتأثرة بقطع مياه الشرب

واكد عبد الجليل بأن المناطق المتأثرة بقطع مياه الشرب هى : مدينه الفيوم : جميع الأحياء

ومركز الفيوم : جميع قرى الفيوم ما عدا قرى دسيا ومناشى الخطيب وتوابعها

ومركز اطسا:مركز اطسا بالكامل ما عدا قرى تطون وقصر الباسل والغرق والحجر وتوابعهم

ومركز ابشواى : قرى العجميين وطبهار والنصارية وتوابعهم

ومركز سنورس :قرى مطرطارس والكعابى وجرفس وابوعيطة وتوابعها

مركز يوسف الصديق:قرى النزلة والحامولى والشواشنه وتوابعها

ومركز طامية ضعف الضغوط بمناطق جبلة وكفر محفوظ ودار السلام والمعصرة

وطالب رئيس الشركة ، أصحاب المخابز والمستشفيات بأخذ التدابير اللازمة ، نحو حصولهم على مياه الشرب أثناء فترة الانقطاع .