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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تفعلا لاتفاقية التعاون.. محافظ الإسكندرية يستقبل وفدا من مقاطعة سيتشوان الصينية

محافظ الإسكندرية
محافظ الإسكندرية يستقبل وفد مقاطعة سيتشوان الصينية

استقبل اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بمكتبه اليوم، وفدًا من مقاطعة سيتشوان الصينية برئاسة جين هوى القنصل الثاني للصين بالإسكندرية، وهو يون نائب حاكم الحكومة الشعبية لمقاطعة سيتشوان.

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وخلال اللقاء، رحب الشريف بالوفد الصيني على أرض الإسكندرية، مؤكدا عمق العلاقات الثنائية بين مصر والصين، والحرص الشديد على تعزيز تلك العلاقات على كافة الأصعدة، خاصة في المجال التجاري والسياحي مشيرًا إلى الأهمية الحضارية والتاريخية والتراثية لمدينة الإسكندرية.

وتأتي هذه الزيارة لتفعيل اتفاقية التعاون التي تم توقيعها في سيتشوان أثناء زيارة محافظ الإسكندرية للمقاطعة، والتي زار خلالها العديد من المشروعات والشركات الكبرى، وأبدى اهتمامه بفتح آفاق التعاون للاستثمار في العديد من المشروعات.

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