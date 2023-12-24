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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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نقيب أطباء الأسنان: نسعى لحل مشكلة قيد الطلاب المصريين الدارسين بالخارج

إيهاب هيكل، نقيب
إيهاب هيكل، نقيب أطباء الأسنان

قال إيهاب هيكل، نقيب أطباء الأسنان، إن دعوات تسهيل قيد الطلاب المصريين الدارسين بالخارج في النقابة أثير في الجمعية العمومية التي عقدت في أبريل الماضي.

أضاف :"كان هناك إعادة شاملة للرسوم كلها بداية من رسوم الترشيح وغيرها ورسوم قيد الطلاب، وعليه فأن الجمعية العمومية أخذت قراراً في هذا الأمر، وتسعى الكلية لحل الأمر.

استرسل: قرار الجمعية العمومية يكون له حصانة لا يعلوها إلا القضاء أو جمعية عمومية أخرى.
 

وأشار إلى أن نقابة أطباء الأسنان هي السبب في القانون الجديد الخاص بالمنشآت الطبية، فخلال إجراء النقابة التسجيل الرقمي للعيادات أونلاين ضمن خطة التحول الرقمي، ولكن يتم استكمال هذه الخطوة لابد من وجود ترخيص من الوزارة.

وأوضح أن النقابة أعدت خطة متكاملة للتسجيل في النقابة ثم الترخيص، حيث يشمل وزارات الداخلية والصحة والبيئة والمحليات، وهذا المقترح عُرِض على وزير الصحة، وأبدى إعجابه به، لكن عند بحث تفاصيل الخطة وجدت الوزارة أن الأمر معقد والأفضل تعديل القانون.
 

الاسنان نقيب أطباء الاسنان الصحة الجمعيه العموميه التحول الرقمي

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