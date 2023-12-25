عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن| نجمات الفن يحتفلن بعيد الميلاد.. والحزن يغير من ملامح ريهام عبد الغفور في أحدث ظهور

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار المحلية والعالمية، نستعرض أبرزها في السطور التالية..

ملامحها اتغيرت بسبب الحزن.. أول ظهور لريهام عبد الغفور عقب وفاة والدها

 

حرصت نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي على تكريم أسم الراحل أشرف عبد الغفور واطلاق أسمه على إحدى قاعات نادي نقابة المهن التمثيلية.
 

فى ذكرى ميلادها.. تعرف على عائلة ناهد فريد شوقي الفنية

 

تحل اليوم ذكرى ميلاد المنتجة الراحلة ناهد فريد شوقي، حيث أنها من مواليد 25 ديسمبر عام 1950.

 

نبذة عن ناهد فريد شوقي 

 ناهد فريد شوقي هي منتجة سينمائية مصرية،  قدمت عدة أعمال من خلال شركة الإنتاج الخاصة بها والتي تحمل اسمها، منها فيلم هيستريا الذي أخرجه عادل أديب وقام ببطولته الفنان أحمد زكي في عام 1998، وفيلم من نظرة عين للفنانة منى زكي. عملت كذلك كمشرفة على الإنتاج ومنتجة منفذة في مجال الدراما التلفزيونية وعلى رأس هذه الأعمال مسلسل لن أعيش فى جلباب أبي والذى يعتبر من أهم الأعمال التلفزيونية.
 

دويتو مع ناريمان.. رامي جمال يكشف تفاصيل أغنيته الجديدة

 

كشف الفنان رامي جمال عن تفاصيل أغنيته القادمة من ألبومه الجديد والتى يقدمها على طريقة الدويتو مع ناريمان.

وكتب رامي على صفحته الشخصية بموقع الصور الشهير انستجرام قائلا: “طيب عشان نبقي واضحين في 12 أغنية ليا جاهزين بس الأغنية اللي جاية دويتو أنا وناريمان بس تعتقدوا هي دراما ولا حب ولا خناق”.


وأضاف: “أسيبكم بس تشبعوا 10 أيام من أهي مشيت ونشوف مشيت ليه”.

 

رامي صبري يحيى حفل رأس السنة بالقاهرة.. تفاصيل

 

يستعد المطرب رامي صبري لإحياء حفل غنائي ضخم ليلة رأس السنة الجديدة داخل أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.


وجاء تعاقد رامي صبري على إحياء حفل ليلة رأس السنة، بعد استئناف عمله مرة أخرى، حيث أنه أوقف رامي صبري جميع انشطته الفنية بسبب الحرب على غزة.
 

 

نجمات الفن يحتفلن بعيد الميلاد على السوشيال ميديا

 

بالتزامن مع احتفالات عيد الميلاد حرص عدد كبير من نجوم الفن على مشاركة جمهورهم احتفالات الكريسماس وطرح صور لهم أثناء هذه الاحتفالات، وعلى رأس هذه القائمة من النجوم الفنانة هيفاء وهبي والتى نشرت صورة لها أثناء احتفالها بالكريسماس وعلقت على الصورة قائلة: عيد ميلاد مجيد.
 

ونشرت أيضا الفنانة صورة لها أثناء احتفالات بعيد الميلاد وهو نفس الأمر الذى فعلته كارول سماحة وقامت بنشر صورة جديدة لها على حسابها الشخصي وعلقت قائلة: عيد ميلاد مجيد.
 

ريهام عبد الغفور ناهد فريد شوقي رامي جمال رامي صبري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كان مصمم .. اعترافات صادمة لفتاة ضحية سائق الهرم

رؤية جديدة لتخفيف الأحمال| هذا ما تفعله الحكومة الفترة القادمة.. وموعد انتهاء قطع التيار

لمدة 3 مواسم | الزمالك يخطف صفقة الأهلي المنتظرة

البانية نزل 50 جنيهًا | أسعار الدواجن تتراجع بقوة اليوم الاثنين بالأسواق

7 درجات| الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الساعات المقبلة وتحذر من هذه الظاهرة

تشابه الأسماء أنهى حياته| قصة مأساوية لعريس الخانكة.. مات بعد زواجه بـ 25 يوما

بملابس مكشوفة.. سارة سلامة تثير الجدل بإطلالة لافتة

إنذار للزمالك بسبب مستحقات فرجاني ساسي المتأخرة

موضوعات متعلقة

دويتو مع ناريمان.. رامي جمال يكشف تفاصيل أغنيته الجديدة

رامي صبري يحيى حفل رأس السنة بالقاهرة.. تفاصيل

نجمات الفن يحتفلن بعيد الميلاد على السوشيال ميديا

علاقتنا طيبة .. أول تعليق من بسمة على طلاقها من تامر حسني

أحمد حسام ميدو مفاجأة فيلم الحريفة.. مخرج العمل يكشف التفاصيل

بطولة هشام ماجد ومحمد ممدوح.. بدء تصوير فيلم إكس مراتي

أخبار الفن.. إيرادات ضخمة لفيلم أبو نسب فى أول أيام عرضه .. تامر عاشور يفتتح أولى حفلات الكريسماس

تفاصل حفل مدحت صالح "الاساتذة" 3 على مسرح الكبير

ترشيحاتنا

قوات الاحتلال الإسرائيلي تسحب آلياتها العسكرية من مخيم جنين

مهاجم جديد للأهلي.. فتحي مبروك يفجر مفاجأة

مصرع 16 شخصا في هجوم على قرية بشمال نيجيريا

إنذار للزمالك بسبب مستحقات فرجاني ساسي المتأخرة

توجيهات الرئيس السيسي للحكومة تتصدر اهتمامات الصحف المصرية

أخبار التوك شو.. مفاجأة أسعار الذهب الغير متوقعة وانفعال تامر أمين على الهواء


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فوائد زيت النعناع للوجه

طريقة عمل الكريب

طريقة عمل صينية البطاطس بالفراخ بطعم مميز

بملامح جريئة.. هيفاء وهبي تثير إعجاب محبيها بإطلالة لافتة

فيديو

تهويل أم خطر حقيقي.. تطورات متحور كورونا الجديد والصحة تكشف التفاصيل

حاتم صلاح يوجه رسالة لـ رامي إمام بسب "أبو نسب" |خاص

في انتظاركم| رسالة عاجلة من كولر لجماهير الأهلي قبل مواجهة سيراميكا كليوباترا

مصر تفضح مخططات إثيوبيا : هدف سد النهضة سياسي لا تنموي «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: يا صاحب السمو.. هذا ما تحتاجه الكويت

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ٣٦٥ يوم وداع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا بطولة السوبر المصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: قلى البيض وشواء الميركافا

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حياتنا بين الحنين والرجاء

هند عصام

هند عصام تكتب: ابن رمسيس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: انسانيتي ليست كما أريد

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: لماذا لا توقف واشنطن الحرب على غزة؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ