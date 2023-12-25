أخبار الفن| نجمات الفن يحتفلن بعيد الميلاد.. والحزن يغير من ملامح ريهام عبد الغفور في أحدث ظهور

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار المحلية والعالمية، نستعرض أبرزها في السطور التالية..

حرصت نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي على تكريم أسم الراحل أشرف عبد الغفور واطلاق أسمه على إحدى قاعات نادي نقابة المهن التمثيلية.



تحل اليوم ذكرى ميلاد المنتجة الراحلة ناهد فريد شوقي، حيث أنها من مواليد 25 ديسمبر عام 1950.





نبذة عن ناهد فريد شوقي

ناهد فريد شوقي هي منتجة سينمائية مصرية، قدمت عدة أعمال من خلال شركة الإنتاج الخاصة بها والتي تحمل اسمها، منها فيلم هيستريا الذي أخرجه عادل أديب وقام ببطولته الفنان أحمد زكي في عام 1998، وفيلم من نظرة عين للفنانة منى زكي. عملت كذلك كمشرفة على الإنتاج ومنتجة منفذة في مجال الدراما التلفزيونية وعلى رأس هذه الأعمال مسلسل لن أعيش فى جلباب أبي والذى يعتبر من أهم الأعمال التلفزيونية.



كشف الفنان رامي جمال عن تفاصيل أغنيته القادمة من ألبومه الجديد والتى يقدمها على طريقة الدويتو مع ناريمان.

وكتب رامي على صفحته الشخصية بموقع الصور الشهير انستجرام قائلا: “طيب عشان نبقي واضحين في 12 أغنية ليا جاهزين بس الأغنية اللي جاية دويتو أنا وناريمان بس تعتقدوا هي دراما ولا حب ولا خناق”.



وأضاف: “أسيبكم بس تشبعوا 10 أيام من أهي مشيت ونشوف مشيت ليه”.

يستعد المطرب رامي صبري لإحياء حفل غنائي ضخم ليلة رأس السنة الجديدة داخل أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.



وجاء تعاقد رامي صبري على إحياء حفل ليلة رأس السنة، بعد استئناف عمله مرة أخرى، حيث أنه أوقف رامي صبري جميع انشطته الفنية بسبب الحرب على غزة.



بالتزامن مع احتفالات عيد الميلاد حرص عدد كبير من نجوم الفن على مشاركة جمهورهم احتفالات الكريسماس وطرح صور لهم أثناء هذه الاحتفالات، وعلى رأس هذه القائمة من النجوم الفنانة هيفاء وهبي والتى نشرت صورة لها أثناء احتفالها بالكريسماس وعلقت على الصورة قائلة: عيد ميلاد مجيد.



ونشرت أيضا الفنانة صورة لها أثناء احتفالات بعيد الميلاد وهو نفس الأمر الذى فعلته كارول سماحة وقامت بنشر صورة جديدة لها على حسابها الشخصي وعلقت قائلة: عيد ميلاد مجيد.

