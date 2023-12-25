كاتب صحفي: ضبط الأسعار مهمة الحكومة الرئيسية من أجل التخفيف عن المواطنين|فيديو

قال إسلام الشافعي الكاتب الصحفي، إن الحكومة أمامها مهمة رئيسية لا بد أن تقوم بها ولا تحيد عنها ، وهي ضرورة ضبط الأسعار بالأسواق.

أي تأثيرات خارجية على الدولة المصرية الشعب المصري يتحملها

وأضاف إسلام الشافعي، خلال لقائه مع الإعلامية رشا مجدي في برنامج" صباح البلد"، المذاع على قناة "صدى البلد"، و الذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، أن مهمة ضبط الأسعار لا تعني إغفال كل المؤثرات الداخلية أو الخارجية في مسألة ارتفاع الأسعار، لافتاً إلى أن أي تأثيرات خارجية على الدولة المصرية، الشعب المصري يتحملها والاقتصاد المصري يستطيع مواجهتها .

وأكد الكاتب الصحفي ، أن زيادة أسعار البنزين والسولار يؤدي لزيادة مضاعفة أسعار السلع، مشيراً إلى أن ارتفاع أسعار الوقود يعني زيادة سعر كرتونة البيض على سبيل المثال 10 قروش فقط، وذلك وفقاً لعملية حسابية بسيطة.

وتابع إسلام الشافعي الكاتب الصحفي: قائلاً:"لكن التجار يزيدون أسعار كرتونة البيض 10 جنيهات".

