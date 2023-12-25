انفجار عنيف يضرب حيفا.. ولا صوت لصافرات الإنذار | ما السبب؟

افاد نبأ عاجل، نقله مراسل العربية، اليوم الإثنين، بدوي انفجار عنيف في حيفا دون تفعيل صفارات الإنذار.



وكشفت كتائب القسام إدعاءات قوات الاحتلال و الاحصائيات التى ينشروها بشأن اعداد الجنود القتلي قي معارك غزة.



و أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم الإثنين، مـقتل 48 جنديا إسرائيليا وإصابة العشرات خلال 4 أيام فقط.

وتنتشر قوات الاحتلال الإسرائيلي ، اليوم الإثنين، في أحياء قرية برقة شمال غرب نابلس وتداهم عددا من منازل الفلسطينيين.

وأفاد نبأ عاجل نقلته وسائل إعلام فلسطينية ، بإصابة جندي إسرائيلي من قوات الاحتياط بصاروخ مضاد للدروع جنوب لبنان.