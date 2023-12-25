مروحيات روسية تغير على معاقل عسكرية أوكرانية

نشرت وزارة الدفاع الروسية مقطع يظهر قيام أطقم مروحيات "مي-8" و"مي-35إم" بشن ضربات على مواقع أوكرانية بوساطة صواريخ غير موجهة من طراز "إس-8" على محور كراسني ليمان.

وقام سرب من المروحيات التابعة للقوات الجوية الروسية بمناورة وغارات جوية على أهداف تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية.

وقالت الدفاعات الجوية الأوكرانية، إنها دمرت 28 مسيرة روسية من أصل 31 أطلقها الجيش الروسي ليلة أمس.

وقال الجيش الأوكراني، أمس الأحد، إن روسيا أطلقت 15 طائرة مسيرة على كييف، معظمها في جنوب البلاد، خلال الليل، ولكن نجحت الدفاعات الجوية الأوكرانية في إسقاط 14 منها.