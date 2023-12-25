قصف إسرائيلي عنيف على وادي حامول في لبنان

أفادت وكالة الأنباء اللبنانية، اليوم الإثنين، بحدوث قصف مدفعي إسرائيلي على وادي حامول، ولا أنباء حتي الآن عن قتلي.



قالت سرايا القدس: "قصفنا بقذائف الهاون تمركزا للآليات العسكرية الإسرائيلية في جحر الديك وسط قطاع غزة".



وافاد نبأ عاجل، نقله مراسل العربية، اليوم الإثنين، بدوي انفجار عنيف في حيفا دون تفعيل صفارات الإنذار.



وكشفت كتائب القسام إدعاءات قوات الاحتلال و الاحصائيات التى ينشروها بشأن اعداد الجنود القتلي قي معارك غزة.



و أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم الإثنين، مـقتل 48 جنديا إسرائيليا وإصابة العشرات خلال 4 أيام فقط.

